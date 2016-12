Tényleg bármikor összeomolhat a telefon és a net Magyarországon?

Nem ilyen drámai a helyzet. A konkrét németországi probléma kapcsán is fontos hangsúlyozni, hogy az a Magyar Telekom szolgáltatásait egyáltalán nem érintette.Másfelől egy olyan területen, mint a kiberbiztonság, soha nem lehet biztosat állítani, mert akár már holnap változhat a helyzet, de azt feltételezni, hogy összeomolhat a net, biztosan túlzás. A németországi eseményre is gyorsan reagáltak a kollégák. Igaz, hogy senkinek, a világ egyetlen szolgáltatójának sem szabad túlzottan magabiztosnak lenni ebben a kérdésben, mert mindig van új és még újabb támadási forma, de mindig létezik új védelmi forma is. Ez évek óta egy macska-egér játék, de nem az a tét, hogy bármikor összeomolhat bárkinek a hálózata. A legtöbb háború ténylegesen már meg sem valósul, a kibertérbe tevődik át sok konfliktus, amelyek többségéről egyébként nem is hallunk.

A távközlési cégek talán aggodalommal tekintettek ezekre a próbálkozásokra, de most úgy látjuk, hogy még a Facebook, a Google a saját befektetői szerint sem tartozik az ő bizniszükbe a hálózatépítés. A Google például saját optikaiszál-hálózatot épített ki néhány amerikai városban, de ezt most megszünteti, létszámleépítéseket hajt végre ezen a területen, mert látják, hogy a hálózatépítés, és -üzemeltetés nem az ő profiljuk. Kísérletek persze a jövőben is lesznek, de tudomásul kell venni, hogy bármilyen hálózatot is építsenek ki, azt valakinek üzemeltetni is kell, ami másféle kompetenciákat igényel.A mostani hálózatok, a mobilinternet vagy az egyre több helyen kiépülő wifi-szolgáltatások mind best effort, vagyis nem garantált, szabad erőforrások függvényében biztosított szolgáltatások, amelyek például a telefonálást vagy a böngészést tökéletesen kiszolgálják, de a jövő felhasználói igényei ennél jóval összetettebbek lesznek. Elég, ha csak az önvezető autókra vagy robotok távirányítására gondolunk, ott már nem best effort, hanem sok paraméter menedzselésére alkalmas, menedzselt hálózatra lesz szükség. Az elképzelhető, hogy a Facebook vagy a Google ingyenes wifi-hálózatot épít, de a speciális igényekhez minőséget csak menedzselt hálózaton keresztül lehet nyújtani, ezért fog erősödni a mai hálózati szolgáltató cégek, mint a Magyar Telekom szerepe, mert fel fognak értékelődni azok a készségek, amelyekkel mi rendelkezünk.

Valóban sok pénzt lehet keresni ezekkel a szolgáltatásokkal, de azért azt látni kell, hogy a legtöbb ilyen megoldást nyújtó cég valamilyen módon felhasználja az ügyfelek adatait, átcsomagolja és továbbértékesíti azokat, vagyis a Facebook és a többiek tulajdonképpen reklámcégek, mi pedig nem vagyunk azok. Ugyanakkor funkcionalitásában hasonló megoldás nálunk is elérhető lehet.Abszolút. Már most is sok flatrate csomagot használó ügyfelünk van, az arányuk pedig tovább fog emelkedni. Az pedig gyakorlatilag mindegy, hogy ők hagyományos vagy internet alapú hívást kezdeményeznek.4-5 éves távlatban biztosan. A mi oldalunkról ennek nincsen akadálya. Pontos számot azért nehéz mondani, mert nem lehet azonosítani minden adatot a hálózatban, hogy az hangkommunikációhoz vagy valami máshoz köthető, viszont az arány folyamatosan emelkedik.A folyamat elején tágra nyílik az olló, mert gyorsan megugranak a volumenek, és sokat kell beruháznunk, de bízunk abban, hogy később a bevételeink is arányban lesznek a költségeinkkel és azzal az adatforgalommal, amit a hálózatunkon kezelnünk kell.Valóban van egy ilyen technológiai irány, de ez nemcsak a Magyar Telekomot, hanem az egész iparágat érintő változás, ami mindenképpen abba az irányba hat, hogy a készülékgyártóknak, a tartalomszolgáltatóknak és a távközlési cégeknek szövetségeket kell kialakítaniuk. Az értéklánc máshogy fog kinézni, mint most, de ebben abszolút van helyük a távközlési szolgáltatóknak.

A másik oldalon viszont ott áll a mostaninál nagyságrendekkel nagyobb adatforgalom. Most egy ügyfélnek van egy mobilja, esetleg még egy tabletje vagy laptopja, de hamarosan az órák, a cipők, a kabátok meg még ezer dolog kapcsolódik majd valamilyen formában az internethez. Akkor valóban eljutunk egy SIM-kártya mentes világhoz, hiszen nincs értelme minden használati tárgyunkba fizikai kártyát tenni, de az a világ már nem néhány milliárd, hanem több tíz- vagy százmilliárd eszköz által generált adatforgalomról fog szólni, abból pedig a telekom cégek is profitálnak. Ha olyan maradna az iparági struktúra, mint ahogy most van, akkor a SIM-ek megszűnése valóban veszélyt jelentene az iparágunknak, de a struktúra is nagyot fog változni.A technológiát szabályozni, akár értelmesen is, nagyon nehéz. Hasonló ez a roaming szabályozásához, mert bár az kívánatos, hogy a külföldi telefonálás és netezés is olcsóbb legyen, hiszen ha nem az, akkor az ügyfelek nem használják, így hiába magas esetleg az árrés az alacsony volumen miatt nem keresnek rajta a szolgáltatókk rajta, de Brüsszel és mi is törjük a fejünket azon, hogy lehet értelmesen szabályozni a roamingolást. Ugyanazok a szakértők dolgoznak a roaming szabályozásán, és azon is, hogy hogyan lehetne megadóztatni a tech cégeket. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz megoldás, csak azt, hogy nehéz, de senki nem érdekelt abban, hogy lerombolja a piacot, már csak azért sem, mert látszik, hogy az ügyfeleink szívesen használják a tech cégek alkalmazásait. Ugyanakkor a közös teherviselés kereteinek kialakítása nem elsősorban a telekommunikációs cégek érdeke, hanem sokkal inkább a közösségé, a teljes nemzetgazdaságé. Az nem arányos, ha vannak olyan szereplők a piacon, amelyeknek nem kell kivenniük a részüket az adófizetésből a megszerzett bevételeik után.A mostani applikációhasználat mellett korai még az 5G-ről beszélni, arra akkor lesz majd szükség, ha egy helyen jóval több felhasználó, például okoseszköz lesz majd, mint most. Ez az igény egyelőre nem csak Magyarországon, de máshol sem látszik. 4-5 év múlva azonban már az Internet of Things korszakában realitás lehet az önvezető autó, lesznek egész városok vagy országrészek, ahol kötelezővé teszik őket, és ez nem sci-fi. Ahhoz viszont már kell a komplexebb hálózat.Úgy, ahogy más országokban, vagyis eléggé gyerekcipőben jár még ez az egész. Csak egy pár területen lehet azt látni, hogy konkrétan kereskedelmi formában vannak alkalmazások. Inkább arra érdemes figyelni, hogy hova mennek a befektetők, mibe fektetik a pénzt a Szilícium-völgyben. Többek között az autóiparban látszanak ilyen befektetések. Semmilyen lemaradásunk nincs ezen a területen.Az ipar már évtizedek óta az automatizáció irányába halad, ez a következő években fog felgyorsulni, hiszen bizonyos, egyszerűbb munkakörökben az emberi munkaerőt egyre inkább például drónok, robotok vagy egyszerűen szenzorok fogják kiváltani. Az autógyártástól az agráriumig nagyon sok terület van, ahol olyan eszközöket, például szenzorokat fognak majd telepíteni, amelyek egymáshoz és az internethez is kapcsolódnak és az általuk szállított adatok alapján naprakész elemzéseket lehet készíteni és megalapozott döntéseket is lehet hozni.Abszolút. Szenzorok mindenhol. A használati tárgyainkban, az óránkban, a ruházatunkban, a lakásainkban, de még a házi- és haszonállatokban is. Egy mobiltelefon is tele van szenzorokkal, és részben azért futhat majd fel a szenzorok alkalmazása, mert a több milliárd mobil legyártása, az intenzív verseny lehetővé tette, hogy ezek az eszközök egyre olcsóbbá váljanak. Gondoljunk csak arra, milyen elképesztő ütemben fejlődtek a mobiltelefonok kamerái, 5 milliméteres méretű és kifejezetten jó minőségű kamerák már csak néhány dollárba kerülnek, részben ezek jelenthetik majd az új szenzorvilágnak az alapját. Ez az egész nem ment volna a mobilok elterjedése nélkül.

A Snapchat és a hasonló alkalmazások a kísérletezésről szólnak, vagy bejönnek, vagy nem. Elég csak a Pokémon Góra gondolni, a játékot néhány hét alatt több százmillióan töltötték le, pár hónappal később meg már senkit nem érdekelt. A Snapchatnek több tízmillió felhasználója van, lehet, hogy idővel termel majd annyi bevételt és profitot, hogy indokolható legyen a 25 milliárd dolláros árazás, de most még nagyon sok spekuláció van benne.Nem. Van egy szakmánk, csináljuk, amit csinálunk, tudjuk, hogy mi az értéke. Mi nem egy spekulációs cég vagyunk. Alapvetően a meglévő erősségeinkre fókuszálunk, ráadásul kiemelten figyelünk az adatvédelemre, ami nem minden tech cég erőssége. Inkább óvatosan haladunk, mint kalandosan.