Új sztár született a Telekomnál

Megugrottak a bevételek

A Magyar Telekom jóval magasabb bevételt ért el a második negyedévben, mint egy évvel korábban, és annál is jóval magasabbat, mint amire az elemzők számítottak, más eredménysorokon nagyjából azt hozta a cég, mint amire lehetett számítani.

A bevételek növekedésének három forrása volt: 2,1 milliárdos pluszt adott a mobil adatbevételek növekedése, 2,5 milliárddal nőtt a készülékértékesítés bevétele, de az igazán nagy dobás a rendszerintegráció/IT (RI/IT) volt, ahol 76 százalékkal, 10,6 milliárd forinttal ugrottak meg a bevételek, vélhetően az elemzők becslései is itt mentek félre. A Telekomnál új sztár született, míg korábban például az adatértékesítés vagy az energia kisker volt a bevételnövekedés motorja, most az RI/IT lehet, a baj csak az, hogy ezek a bevételek teljesen random érkeznek, másrészt alacsony rajtuk a fedezet, de persze meg van a remény, hogy ezeken keresztül zsírosabb megrendelésekhez is hozzájut a Telekom. Az alapfolyamatokban egyébként nincs nagy változás, a mobil bevételek emelkednek, a vezetékes bevételek csökkennek, az adatbevételek emelkednek, a hangalapú bevételek pedig csökkennek. Érdemes azonban kiemelni a készülékértékesítést, a Telekom már régóta nem csak telefonokat, hanem például TV-ket vagy laptopokat is értékesít, az ebből származó bevételek is szépen híznak.

És akkor itt elérkeztünk egy fontos dologhoz, mégpedig ahhoz, hogy milyen marzs is van a Telekom egyes tevékenységein. Mert az jól látszik, hogy EU-s finanszírozású projektekkel meg TV-eladásokkal szépen fel lehet turbózni a bevételeket, de a trendek abba az irányba mutatnak, hogy például a magas marzsú hangalapú szolgáltatások folyamatosan leépülnek, azokat pedig nem könnyű hasonló profittartalmú tevékenységekkel pótolni. A trendek az alacsonyabb marzsok irányába mutatnak, ezzel szemben igyekszik a Telekom vezetése a bevételeket feltornázni, és a költségeket lefaragni, hogy az EBITDA legalább szinten maradjon. Ez a cél a második negyedévben nem sikerült, az EBITDA 1,8 százalékkal csökkent, mert a bruttó fedezet visszaesésével párhuzamosan nem sikerült megfelelő mértékben lefaragni a költségeket.

Macedónia

Kihívások

A Digiről egy szó sem esik, igaz, a mobilpiaci belépést elhalasztotta a Digi, de az Invitel-dealről sem mondott véleményt a menedzsment,

az erős versenyről azonban annál több információt találunk a gyorsjelentésben, a Telekom vezetése ezzel indokolja a mobil hangalapú bevételek visszaesését, az alacsonyabb szélessávú internet bevételeket, de a 3Play szolgáltatásoknál is az erős versenyre hivatkoznak,

a roamingról megint csak egy szó sem esik, igaz, a roaming csak június közepe óta ingyenes, vagyis nem érintette a második negyedévet, mégis jó lett volna, ha a bevezetés óta eltelt másfél hónap tapasztalatairól valamit elárult volna a menedzsment,

a kötelező SIM-kártya regisztráció eredményességéről viszont megtudtuk, hogy az meghaladta a Telekom-menedzsment előzetes várakozásait, az ebből a szegmensből származó bevételek több mint 95 százalékát sikerült megtartani.

Osztalék

egyrészt a nettó eladósodottsági ráta alakulását, mert ha az a menedzsment által megcélzott 30-40 százalékos sávba esett, akkor a menedzsment bátrabban gondolkodott magasabb osztalékban,

másrészt a szabad cash flow alakulását, mert abból nagyjából meg lehetett mondani, mennyi osztalékot fizet a Telekom, hüvelykujj szabály szerint ahány milliárd forint a szabad cash flow, annyi forint lehet részvényenként az osztalék (a Telekomnak közel 1 milliárd darab részvénye van).

Idén januárban a Magyar Telekom eladta részesedését a montenegrói leánycégében, így most már csak a csoport bevételeinek csupán 9 százalékát adó macedón vállalatra kell figyelni. Ott a vezetékes és a mobil ügyfélszám is tovább csökkent, a bevételek pedig tovább estek, elsősorban a vezetékes és az RI/IT bevételek csökkenése miatt, az EBITDA az egy évvel korábbi végkielégítési költség hatását kiszűrve gyakorlatilag változatlan maradt.A Telekom menedzsmentje korábban több kihívást is beazonosított, többek között a Digi mobilpiaci belépésével, az erős magyarországi versennyel, az EU roaming díjak csökkentésével, a feltöltő kártyás SIM-ek regisztrációjával ijesztgette a Telekom befektetőit. Hogy ezekből mi látszik a legfrissebb gyorsjelentésben?A Telekom osztalékával kapcsolatban korábban két dolgot volt fontos figyelni,Na, ezt a két dolgot egyre kevésbé érdemes nézni, mert mostanában a menedzsment már jó előre megmondja, mi az osztalékcél, és ha valami csoda nem történik, akkor annyit is fizet ki a Telekom. Egyébként a nettó eladósodottsági ráta a március végi 37 százalékról 39,1 százalékra ugrott, nagyrészt az osztalékfizetés miatt, de még így is a célsávban van.

Módosult a cél

A szabad cash flow pedig a tavalyinak közel felére, 10,8 milliárd forintra csökkent az első félévben, a nagy visszaesést bázishatás okozza, tavaly ugyanis a pénzáramlásban még az Origo és Infopark G épület eladása is benne volt. Egyelőre aggodalomra semmi ok, a menedzsment 2017-re továbbra is 55 milliárd forintos szabad pénzáramlással számol.Az első félév eredménye alapján a menedzsment megemelte a bevételi várakozását, 560 helyett már nagyjából 580 milliárd forint összes bevétel elérése a cél, a többi paraméteren nem változtattak, az osztalékcél is maradt részvényenként 25 forint.

Olcsó a Telekom

A menedzsment sok kockázatra (erős a verseny a magyar távközlési piacon, belép a Digi a mobilpiacra, ingyenes roaming stb.) hivatkozva a tavalyi eredmény után fizetett 25 forintnak megfelelő osztalékot fizetne a 2017-es eredmény után is, aminek a bejelentése annak idején sok befektetőt (és elemzőt) meglepett, hiszen egyelőre úgy tűnik, hogy a cash flow alapján lenne tere magasabb osztaléknak is. Ha innen nézzük, akkor szomorú a csak 25 forint osztalék,

ha viszont azt nézzük, hogy mekkora osztalékhozamot nyújtanak a szektortársak részvényei, akkor már szebb a kép, az 5,4 százalékos osztalékhozam az egyik legmagasabb a szektorban.

Ráadásul a távközlési cégeknél leginkább használt mutató, az EV/EBITDA alapján továbbra is az egyik legolcsóbb európai telkó részvény a Magyar Telekom, igaz, nem véletlenül, a várakozások szerint a következő években nem lesz érdemi EBITDA-bővülés a cégnél.