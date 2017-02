Új vezérigazgató-helyettes a Magyar Telekomnál

Dr. Kim Kyllesbech Larsen lesz 2017. április 1-től a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese, aki a Magyar Telekom ügyvezető bizottságának is tagja lesz.Az új vezető, a Deutsche Telekomtól érkezik, ahol legutóbb a hálózati gazdálkodásért és transzformációért, valamint a hálózati architektúráért és innovációért felelős elnökhelyettesi pozíciót is betöltötte. Ezt megelőzően az Ooredoo Csoport (korábban Qtel) hálózati technológiákért felelős részlegét vezette, és a mianmari operáció technológiai vezetője volt.Dr. Larsen 1999 és 2012 között számos felsővezetői feladatot látott el a Deutsche Telekom Csoportban, többek között a T-Mobile nemzetközi technológiai ágazatának ügyvezető alelnöke és a Deutsche Telekom hálózati szolgáltatásokért felelős igazgatója is volt. Ez idő alatt Dr. Larsen volt felelős a holland Orange technológiai szegmensét érintő irányítás átvételéért, amelyet mindmáig a Deutsche Telekom legsikeresebb egyesülési és integrációs projektjének tekintenek. Dr. Larsen csaknem egy évtizedes; Dániában, Hollandiában, Belgiumban és Olaszországban folytatott akadémiai pályafutását követően csatlakozott a Deutsche Telekomhoz. Matematika és fizika területén egyetemi diplomát, majd fizika Ph.D. fokozatot szerzett a dániai Aarhus Egyetemen.