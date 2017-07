Új vezérigazgató-helyettes a Telenornál

A Telenor Magyarország vállalatfejlesztési vezérigazgatóját a Telenor Bulgária vezérigazgatójának nevezték ki

Pozícióját Christian Wulff Søndergaard veszi át

A Telenor Magyarország vállalatfejlesztési vezérigazgatóját, Ole Bjørn Sjulstadot a Telenor Bulgária vezérigazgatójának nevezték ki augusztus 1-jétől. Pozícióját Christian Wulff Søndergaard veszi át Magyarországon, aki jelenleg a Telenor Csoport európai és szabályozási ügyekért felelős vezetője Brüsszelben.Christian Wulff Søndergaard Dániában született és a koppenhágai egyetem politikatudományi szakán szerzett diplomát. Mmostanáig Brüsszelben dolgozott, ahol a Telenor Csoport európai és szabályozási ügyekért felelős alelnöki pozícióját töltötte be. Ezt megelőzően a Telenor dániai lányvállalatánál a vállalati kommunikáció, illetve a külső vállalati ügyek vezetője volt. Korábbi munkahelyei között megtalálható a dán parlament és a washingtoni dán nagykövetség is, emellett Dánia egyik vezető kommunikációs ügynökségének ügyvezetőjeként is tevékenykedett. Søndergaard 2017 februárja óta a Telenor Magyarország igazgatótanácsának tagja.