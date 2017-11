Van néhány kérdésünk a Telekomhoz

Nagyot nőtt az összes bevétel és a profit.

Az EU-s IT-projektek egyik nagy nyertese a Telekom, részben ez tolja a bevételeket.

Az eladósodottság csökkent, bőven a menedzsment komfortzónáján belül áll.

A menedzsment nem változtatott az idei célokon, részben azért, mert erős versenyre számít.

Maradt a 25 forintos osztalékterv is, pedig a várható szabad cash flow alapján jóval nagyobb osztalék is kijönne.

Csinos lett

Masszív harmadik negyedéves számokat tett közzé a Magyar Telekom. A vállalat bevétele 8,8 százalékkal 155,4 milliárd forintra, az EBITDA 12,1 százalékkal 57,2 milliárd forintra, az adózott eredmény pedig 53,6 százalékkal 19,3 milliárd forintra emelkedett. Az összes bevétel 3,6, az EBITDA 10,7, az adózott eredmény pedig 45,4 százalékkal lett magasabb, mint amire az elemzők számítottak.

Nagyot ment a Telekom

a mobil bevételeket (+6,7 milliárd forint, +8,5%) az adatforgalom megugrása és a készülékértékesítések hajtották, de a megszűnt hűségprogram miatt céltartalék feloldás is történt, és a június közepén életbe lépett új EU-s roamingszabályozás következtében a visitor adatforgalom is nőtt,

a rendszerintegráció/IT (RI/IT) bevételek (+4,3 milliárd forint, +28,4%) növekedése pedig részben az EU-támogatással a közszférában megvalósuló projekteknek köszönhető, itt a Telekom IT eszközöket és szoftvereket szállít

Emberemlékezet óta nem emelkedett olyan mértékben a Magyar Telekom csoportszintű bevétele, mint az idei második (+8,9%) és harmadik (+8,8%) negyedévben. Igaz, az összehasonlítás nem könnyű, mert a montenegrói leánycég eladása miatt csak tavaly év eleje óta van összehasonlítható adatsorunk, de a korábbi, hosszú adatsorok alapján bőven a válság előtti évekre kellene visszamenni, hogy hasonló növekedést lássunk. A harmadik negyedévben a bevételek megugrása két terület jó teljesítményének köszönhető:A vezetékes bevételek 3,3 százalékkal 48,9 milliárd forintra emelkedtek, ebben nagy szerepet játszott a TV- és az adatbevételek növekedése. Az energia kiskereskedelem szegmensről nem érdemes túl sokat beszélni, a csoport bevételinek kevesebb, mint 1 százalékát adja, gáz ügyfelei már nincsenek a Telekomnak, áramot már csak 89 ezer ügyfélnek szolgáltat, miközben a csúcson több mint 109 ezer ügyfele volt.A montenegrói cég eladása után már csak Macedóniában van leánycége a Magyar Telekomnak, ott a bevételek 3,3 százalékkal estek vissza, a mobil bevételek stabilak voltak, a vezetékes bevételek viszont 4,8 százalékkal csökkentek, a vezetékes és a mobil ügyfelek száma is csökkent.

Az EBITDA 12,1 százalékkal 57,2 milliárd forintra emelkedett, emögött a magasabb bevételek és költségoptimalizálási intézkedések (a működési költségek még így is 5,5 százalékkal emelkedtek) állnak, Montenegróban pedig marketingtevékenységet halasztott el a társaság. Az EBITDA marzs 35,7-ről 36,8 százalékra emelkedett, utóbbi kiemelkedően magas érték, a korábbi adatsorokat böngészve 5 évet kell visszamennünk az időben, hogy ennél magasabb értéket találjunk.

A szabad cash flow 27,4 milliárd forint volt az év első 9 hónapjában, a 29 százalékos visszaesés részben a követelésállomány növekedésének és bázishatásnak (tavaly adta el a Telekom az Infopark G épületét és az Origót) tudható be. Az egész éves szabad cash flow várakozásán nem változtatott a menedzsment, az továbbra is nagyjából 55 milliárd forint, amiből jóval magasabb osztalék is kijönne, mint részvényenként 25 forint, és ebben az eladósodottság sem kötné meg a Telekom vezetésének a kezét, mivel az 13,7 milliárd forinttal 343,7 milliárd forintra csökkent, az eladósodottság (37,4%) bőven a menedzsment komfortzónájában van.

Az év hátralévő részére a menedzsment arra számít, hogy bár a mobil és a vezetékes szegmensekben indított különböző kezdeményezések továbbra is segítik majd az eredmények javulását, ugyanakkor Magyarországon és Macedóniában egyaránt erősödni fog a verseny, ezért a menedzsment nem változtatott a 2017-es célkitűzéseken.

Ha kivonjuk a menedzsment által megcélzott egész éves számokból az első 9 hónap eredményét, akkor látszik, hogy igencsak pesszimista a menedzsment 14 százalékkal 131 milliárd forintra visszaeső bevételre és közel 8 százalékkal 39 milliárd forintra csökkenő EBITDA-ra számít. Ezt nehezen tudjuk komolyan venni, főleg azért, mert éven belül rendszerint pont a negyedik negyedév a legerősebb a Telekomnál, szóval valaminek (RI/IT?) nagyon el kellene romlania az év végére, hogy csak a menedzsmentterv teljesüljön.

Bár a szabad cash flow alapján akár a tervezett 25 forintnál jóval magasabb osztalékot is kifizethetne a Telekom, európai összevetésben így sem rossz az 5 százalék feletti osztalékhozam.

Az elemzők azonban tovább emelkedő osztalékkal számolnak, azzal pedig már 6 százalék körüli osztalékhozam adódna, így pedig már csinos prémiumot nyújtanak a Telekom papírjai a hosszú magyar állampapírok hozama felett.

A Telekom részvényei egyébként EV/EBITDA alapon kifejezetten olcsók, ennek egyik oka az lehet, hogy az elemzők az EBITDA csökkenésére számítanak a következő években.

Milyen kérdések merültek fel bennünk?

Miért számít arra a menedzsment, hogy az év egyik leggyengébb negyedéve pont az egyébként jellemzően legerősebb negyedik negyedév lesz?

Az EU-s IT-projektekből szépen profitál a Telekom, de meddig jönnek még onnan bevételek?

Az új EU-s roamingszabályozás következtében a visitor adatforgalom nőtt, részben emiatt emelkedtek a bevételek, viszont a roaming használattal kapcsolatos költségek is emelkedtek, kérdés, mi ezeknek az egyenlege?

A menedzsment a gyorsjelentésben költséghatékonysági intézkedésekre hivatkozik, kérdés, ez milyen területeken valósult meg?

Montenegróban marketingtevékenység elhalasztásával magyarázza a költségek lefaragását a cég, kérdés, hogy ez pontosan mit jelent?

A Telekom vezetése nem emelte meg az osztalékvárakozását, pedig ennek sem az eladósodottság, sem a szabad cash flow nem szabhat gátat. Tényleg olyan öldöklő a verseny, ami miatt ilyen óvatosnak kell lenni?

A gyorsjelentés kapcsán több kérdés foglalkoztat minket, ezekre igyekszünk majd választ kapni a csütörtök reggeli sajtótájékoztatón: