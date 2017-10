Teljesen megszabadult a Siemens a világítástechnikai üzletágától

A végső eladási ár részvényenként 65,05 euró volt, ami három százalékos diszkontot jelent szerdai záróárhoz képest - írta meg a Reuters forráshoz közeli személyekre hivatkozva.Az Osramot még 2013 júliusában vezette tőzsdére a Siemens, azonban stratégiai tervek miatt tavaly megvált a többségi tulajdonától a vállalatban.A Siemens tegnap továbbá azt is bejelentette, hogy az értékesítésből befolyt összeget általános vállalati célokra fogják használni, azonban megtartanak egy kis részvénypakkot az Osramban a 2019-es lejáratú Siemens kötvények és warrantok miatt.Egyébként több felvásárlási pletyka is volt már a cég körül, tavaly a Continental akarta megvásárolni a Siemens részesedését a vállalatban, míg szintén tavaly decemberben a kínai Sanan Optoelectronics és egy kockázati tőkebefektető, a GSR Go vette volna meg az Osramot, azonban mindkét ajánlat elutasításra került.Végül az Osram tavaly júliusában egyezett bele, hogy eladja legnagyobb üzletágát egy kínai konzorciumnak, melyben három cég, az IDG Capital Partners, a világítástechnikával foglalkozó MLS Co, és egy pénzügyi befektető, a Yiwu State- Owned Assets Opreation vett részt.A Reuters forrásai szerint a Citi és a Deutsche Bank fogja a tranzakciót lebonyolítani.