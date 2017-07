Teljesen felhagyhat a dízelmotorok gyártásával a Porsche

Ezek alapján a következő 10-15 évben a Porsche várhatóan benzin, hibrid és tisztán elektromos hajtástechnológiákat ajánl majd mixében, és a 2010-es évek végén dönt majd arról, hogy a dízel technológiának van-e jövője a vállalatnál.

Az elektromos autók iránti erősödő keresletet érzékelve a Porsche 1 milliárd euró költött stuttgarti központi gyára fejlesztésére, ahol a jövőben a négyajtós Mission E nevű modellt fogja gyártani - a társaság első kizárólagosan elektromos hajtású autóját - , amely 2019-ben kerülhet piacra. 2025-ben a társaság által értékesítendő új autók negyede már elektromos hajtású lehet, plusz-mínusz 5-10 százalék - mondta Oliver Blume, a Porsche AG feje.

Várakozásaink szerint a kínai és egyéb ázsiai metropoliszok nagyon gyorsan fognak tiszta elektromos mobilitásra váltani, (...) azt hiszem, öt év múlva már csak kevés tisztán belsőégésű motorral felszerelt autó fog közlekedni ezekben a nagyvárosokban

A Volkswagena vállalatcsoport Porsche divíziójára, illetve a sportautó márkára is árnyékot vetett, amelyalkalmazta a dízel technológiát, méghozzá anevű modelljében. A társaságnál júniusbanazzal a céllal, hogy tisztázza, terveztek- és alkalmaztak-ea Cayennekben. A menedzsment most a technológia további sorsát mérlegeli, és lehetséges, hogy szűk évtizedet követően a Porsche már le is veszi a dízelmotorokat a palettájáról - derül ki a társaság vezérigazgatójának a Nürburgringen ejtett szavaiból.A Porsche szeptemberben mutatja be az új Cayenne-t, amihezis, ahogyan a Panamerához is. Az ezeket követő generációk azonban már más úton járhatnak Blume szavai szerint, az egyik lehetséges forgatókönyv szerint pedig a Porsche teljesen kihátrálhat a dízel technológiából. Az autógyártó globális értékesítésenek mintegydízelüzemű autók biztosítják. A nagy rivális-nél az értékesített új autókdízelmotor hajtja, míg azeurópai piacán a dízel mártöbbséget ért el.Az emissziós botrány alaposan megtépázta a dízel általános imázsát is, számos autógyártótkésztetve.A médiában korábban olyan információk is napvilágot láttak, melyek szerint 2023-2024-ben a Porschénél gyártott autóknak akár már a fele elektromos lehet.A kínai Geely tulajdonában állójúliusban jelentette be, hogy a- ez volt az első, tradicionális nagy autógyártó részéről elhangzott bejelentés, amely a belső égésű motorok kivezetésére konrét időpontot tartalmazott.A Porsche és az Audi, amelyek együttesen mintegy 60 százalékos súlyt képviselnek a VW csoportban, "jelentős megtakarítást" várnak a fejlesztési és anyagköltségekben PPE nevű új. Az új rendszerben a két márka közösen fejleszt majd különféle komponenseket és modulokat, ami segíthet a Porschének elérnie a 15 százalékos árbevétel arányos nyereség elérésében is. A VW csoportba tartozó márkák emellett további közös platformok alapítását is tervezik, például az SUV-k gyártása terén.A Porsche értékesítései tavalyszintre emelkedtek, a cél pedig az, hogytovább bővüljön az értékesítés. A felső kategóriás elektromos autók iránti fokozódó keresletre reagálva a társaság a Mission E platformján újabb elektromos hajtású modellt fejleszthet Blume szavai szerint, de a Macan SUV elektromos verziója is megszülethet. A Mission E első sorozatát a Porsche 20 ezer darabosra tervezi jelenleg.- fogalmazott.