Tényleg most kell Mercedest venni?

Érvek, amelyek a vásárlás mellett szólnak

Érvek, amelyek a vásárlás ellen szólnak

De mit mutat a technikai kép?

A Daimler-csoport zászlóshajója, a Mercedes járműeladásai 11,3 százalékkal 2,08 millió darabra nőttek tavaly, így sikerült visszahódítania a világ elsőszámú luxusautó-gyártójának járó címet, amit 2005-ben veszített el a BMW-vel szemben. Az első hely megszerzése részben annak a modelloffenzívának volt köszönhető, amelyet a Mercedes az elmúlt években folytatott. Persze ez önmagában kevés lett volna a győzelemhez, hiszen a versenytársak is folyamatosan új modelleket dobnak piacra, illetve a már futó modelljeik esnek át ráncfelvarráson. Az eladások megugrásában nagy szerepe volt még a sportosabb dizájnak és a kompakt szegmensnek, amivel sikerült sok fiatal vásárlót megnyernie a vállalatnak. Ráadásul nagyon jól ment a C-osztály és az SUV kategória értékesítése is, míg az egyes régiók közül Kína volt az, amely a leginkább megnyomta az eladásokat.A Daimler február 2-án teszi közzé 2016-os eredményeit, amellyel kapcsolatban a cég menedzsmentje korábban pozitív várakozásokat fogalmazott meg. Véleményük szerint az eladások növekedésével párhuzamosan nőhetett a vállalat árbevétele is 2016-ban, ez pedig a vállalat profitjára is pozitívan hathatott. Az üzemi eredmény a személyautó részlegnél, a kisbusz részlegnél, a buszgyártó részlegnél és a pénzügyi szolgáltatások szegmensben a tavalyi felett alakulhatott, a teherautó-gyártó részlegnél pedig a 2015-ös szint alatt lehetett 2016-ban. Az operatív marzs pedig az autógyártó részlegnél a 2015-el megegyező, 9 százalékos szinten maradhatott.A várakozások szerint a Daimler árbevétele és üzemi eredménye is nőhet a következő években, igaz az már árnyalja a képet, hogy a cégcsoport profitabilitása viszont csökkenhet a 2016-ra várt szintről.A tervek szerint 10 milliárd eurót fordít elektromos autók fejlesztésére a Daimler, ráadásul 2025-ig tíz elektromos autót is piacra dobhatnak. Ebből három Smart márkájú lesz, és a nagyobb akkumulátoroknak köszönhetően akár 700 kilométer megtételére is képesek lesznek a járművek egyetlen töltéssel. Mindez pedig több szempontból is fontos, egyrészt a beruházásoknak köszönhetően jó eséllyel nem fog lemaradni a cégcsoport az alternatív hajtástechnológia alkalmazásának területén, másrészt a zéró emissziós járművek flottán belüli részarányának növekedése segítheti a Daimlert az egyre szigorodó emissziós előírások teljesítésében. Utóbbinak köszönhetően pedig komolyabb bírságokat úszhat meg a luxusautó-gyártó a jövőben.Nemrég a nagy német autógyártók és a Ford szándéknyilatkozatot írtak alá arról, hogy a jövőben együtt fejlesztenek és telepítenek villámtöltőket, hogy ezzel is segítsék az elektromos autók terjedését. A tervek szerint az első fázisában 400 villámtöltőt létesítenek majd a főbb európai közlekedési folyosók mentén, az évtized végére pedig a töltőállomások száma már elérheti a többezres nagyságrendet. És miért nagy durranás ez? Elsősorban azért, mert a német autógyárak töltőállomásai 350 kilowatt teljesítménnyel rendelkezhetnek majd, amelyek a megfelelő fogadókapacitás esetén képesek lehetnek arra, hogy pár perc alatt 80 százalékos szintre töltsenek egy elektromos autót. Ezzel pedig jelentősen növelhetik a fogyasztók elektromos autók iránti érdeklődését, illetve messze felülmúlnák az elektromos autózás területén piacvezető Tesla által kínált Superchargerek 145 kW-os teljesítményét.A jövő járműiparát az elektromos hajtás és az automatizált vezetés mellett a megosztáson alapuló járműhasználat határozhatja meg, ezek lehetnek a legfontosabb trendek a következő évtizedben. Éppen ezért hathat pozitívan a Daimler teljesítményére, hogy a legfrissebb piaci hírek szerint a cégcsoport és a BMW titokban azt tervezi, hogy egyesítik járműmegosztási szolgáltatásaikat, a Car2Go-t és a DriveNow-t. Ezzel a lépéssel ugyanis nem csak költséget tudnának csökkenteni a felek, hanem a jövőben olyan mobilitási megoldásokat kínálhatnának, amellyel felvehetik a versenyt az Uberrel és más rivális gyártók által támogatott szereplőkkel szemben.Az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) azzal vádolta meg múlt csütörtökön a Fiat Chryslert, hogy a Volkswagenhez hasonlóan szoftveres módszerekkel manipulálta az emissziós tesztek mérési eredményeit. Ez pedig azért keltett nagy riadalmat, illetve erősítette a szektorral szembeni bizonytalanságot a befektetők körében, mert a korábbi híradások még arról szóltak, hogy az autógyártók közül egyedül a Volkswagen trükközött szoftver segítségével. A Daimler ugyan korábban állította, hogy soha nem manipulálta a méréseket a már említett módon és nem is találtak a hatóságok erre utaló jeleket a vizsgálatok során, viszont a valós körülmények között mért kibocsátási adatok miatt folyamatosan a figyelem középpontjában van a német luxusautó-gyártó. Ez nem véletlen, több korábbi tanulmány is jelentős eltéréseket mutatott a cég által megadott fogyasztási, kibocsátási értékek, valamint a valós felhasználás során mért értékek között. Legutóbb a Transport & Enviroment végzett 16 márka modelljein vizsgálatot, a legnagyobb eltérést pedig pont a Daimler két márkájánál, a Mercedesnél és a Smartnál mérték. Előbbi márka modelljei átlagosan 54 százalékkal fogyasztottak többet közúti körülmények között, mint amit a prospektusok ígértek, míg utóbbi márka esetében az eltérés 49 százalékos volt.Az Egyesült Államok következő elnöke egyre keményebben támadja azokat az autógyártókat, akik akaratával ellentétben nem Amerikában, hanem Mexikóban gyártanák járműveiket. Nemrég a BMW-be és a Mercedesbe szállt bele páros lábbal, amit már a német kormány sem tudott szó nélkül hagyni. Trump ugyanis ismételten arról beszélt, hogy 35 százalékos importvámot fog kivetni rájuk, illetve igazságtalannak tartotta, hogy New Yorkban annyi Mercedest lehet látni, míg a németek nem veszik a Chevroleteket. A Daimlernek ezek alapján pedig lehet félni valója, ugyanis a Nissannal közösen épít gyárat Mexikóban, ahol az eredeti tervek szerint 230 ezer autó készülhet, amelynek egy részét Észak-Amerikában fogják értékesíteni.A fenti értékesítésről szóló részből már kiderült, hogy a Daimler számára nagyon fontos, hogyan teljesít majd a kínai autópiac 2017-ben. Ez alapján viszont visszaeső értékesítésre számíthatunk. Az előrejelzések szerint ugyanis lassulhat az ország autópiacának bővülése, a tavalyi kétszámjegyű növekedés után idén 2-6 százalékkal több autót adhatnak el, ennek hatására pedig akár csökkenhetnek a Daimler eladásai is a világ legnagyobb autópiacán. És nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy több elemző véli úgy, hogy az Egyesült Államokban tavaly bár csúcsra ért az autópiac, idén viszont már stagnálhatnak vagy akár csökkenhetnek is az eladások.Korábban ugye azt mondtuk, hogy a vásárlás mellett szólhat az, hogy a Daimler igyekszik meghatározó szerepet betölteni az alternatív hajtás, az automatizált vezetés és a járműmegosztás területén, illetve folyamatosan új modelleket dob piacra. Ez igaz is, viszont mindez nagyon sokba kerül. Az új technológiákba és a járműgyártásba fektetett eurómilliárdok pedig csökkenthetik a cég profitabilitását. Az elemzői várakozások szerint a 2016-os 9 százalékos szintről jövőre 8,4 százalékra csökkenhet a Daimler operatív marzsa.2015 tavasza és tavaly nyár között vélhetően egy nagyobb korrekciót futott végig a részvény árfolyama, majd onnan júliusban tudott megfordulni a kurzus, kitörve a csökkenő ékből. Azóta nem csak a 68 eurós ellenállási szinten ment át a Daimler, hanem a 2015. márciusától behúzható csökkenő trendvonalból is sikerült kitörnie, egészen az 50 százalékos Fibonacci szintig menetelve. Aztán a múlt heti Fiat-os hírek itt is nagyobb borítást hoztak, visszatesztelve a kitörési szintet 68,50 eurónál, és egyelőre újra északnak indult a papír. Lefelé még egy nagyobb támasz szint van 66,50 eurónál. Így ezt a két szintet lehet nézni lehetséges belépők keresésénél. Pozitív forgatókönyv esetén felfelé elérhetőnek tűnik még a tavaly év elején hagyott rés (75,26-77,58 euró) betöltése, illetve a 61,8 százalékos Fibonacci szint 78,60 eurónál.

Klikk a képre!

A cikkben említett részvények közvetlenül is elérhetőek a Portfolio Online Tőzsde, illetve a Portfolio Global kereskedési rendszeren keresztül. A Portfolio Online Tőzsde ügyfelek személyes tanácsadót is igényelhetnek.