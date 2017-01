A magyar tőzsde felülteljesítő volt szerdán, a BUX 1,5 százalékos emelkedéssel fejezte be a kereskedést az átlagosnál magasabb, 12 milliárd forintos részvénypiaci forgalom mellett. A blue chipek mindegyike erősödéssel zárt, a Mol egy céláremelés után 1,4 százalékos pluszban fejezte be a napot, míg az OTP 2 százalékot, a Magyar Telekom 1,2 százalékot, a Richter pedig 1,2 százalékot emelkedett.

Az európai indexek a tegnapi záróértékük körül ingadoznak egész nap, hol pluszba fordulnak, hol mínuszba. A BUX egyelőre tartja magát, miután a Mol, a Magyar Telekom és az OTP is 1 százalék körüli emelkedést produkált.

Esnek a brit kiskereskedelmi cégek 2017.01.04 13:00

Közel 10 százalékot zuhant szerdán a londoni tőzsdén a brit ruházati kiskereskedelmi cég, a Next árfolyama azt követően, hogy a menedzsment profit warningot tett közzé. Gyengén sikerült a karácsonyi szezon, az értékesítések csökkentek és a 2017/2018-as pénzügyi évben tovább eshetnek a bevételek - közölte a cég. Ez az egész szektor számára nem fest túl pozitív kilátásokat, hiszen a Next az elmúlt 10 évben az iparág legsikeresebb szereplője volt. A vállalat menedzsmentje hozzátette, hogy most kiugróan nagy a bizonytalanság a szektorban és nehéz időkre készül, a britek ugyanis egyre kevesebbet költenek ruhákra.

A január végén záruló évre 792 millió fontos nettó eredményt vár a cég, míg korában 805 millió fontot jósolt, a következő évben pedig 680-780 millió font között lehet a nyeresége, ami elmarad az elemzői várakozásoktól, a konszenzus szerint ugyanis 784 millió fontot várnak az elemzők.

A kiskereskedelmi szektor többi szereplőjének árfolyamára szintén nyomást gyakorol a Next bejelentése, a Marks & Spencer 4 százalékot, a Debenhams 5 százalékot esett.