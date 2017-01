Titkolóznak az oroszok - Kinek adták el a családi ezüstöt?

Az orosz költségvetésnek szüksége van bevételekre, ezért adta el az állam az orosz olajipari cégben, a Rosznyeftyben lévő 19,5 százalékos részesedését

Nagyon kevés olyan méretű állami privatizáció volt Oroszországban 1990 óta, mint amit nagyjából egy hónapja jelentettek be, az orosz állam ugyanis 10,2 milliárd euróért eladta az orosz olajipari társaság, a Rosznyefty 19,5 százaléknyi részesedését. Maga a deal nem meglepő, hiszen az orosz államnak pénzre van szüksége a különböző gazdasági szankciók és a csökkenő olajár miatt kieső költségvetési bevételek pótlására, az viszont már jóval érdekesebb, hogy kinek adták el a részesedést.A részesedést hivatalosan egy szingapúri befektetési társaság vette meg, amelyik Katar és a Glencore 50-50 százalékos vegyesvállalata. A hivatalos dokumentumokból azonban nagyon nehezen reprodukálható, hogy ki is a végső tulajdonos. Furcsa az, hogyVagyis továbbra is marad a kérdés:A kérdés megválaszolása azért nem könnyű, mert gyakorlatilag egyik érintett (Kreml, Glencore, Katar, Rosznyefty) sem nyilatkozik a részletekről, sem arról, hogy ki a kajmán-szigeteki tulajdonos, sem arról, hogy hogyan állt össze a részvénycsomag finanszírozása. Erről a Rosznyefty-részesedés megvásárlásához hitelt nyújtó Intesa SanPaolo sem adott információt, de a Reuters kérdésére elmondták, a legnagyobb körültekintéssel helyezték ki az 5,2 milliárd eurós hitelt.A szálak kibogozása azért sem könnyű, mert a részesedés megvásárlását egy többszörösen összetett céghálón, leány- és offshore cégeken keresztül hajtották végre, a cégháló pont úgy néz ki, mint egy matrjoska, vagyis minden vállalati "réteg" alatt van egy másik, a végső tulajdonos kiderítéséhez pedig ezeket a rétegeket kell visszafejteni.A céghálóban feltűnik a Glencore brit leányvállalata, egy cég, amelyik kapcsolatba hozható a Qatari Investment Authority-vel, és egy kajmán-szigeteki cég is, amelynek nem kell közzétennie, kik a tulajdonosai. A hivatalos tulajdonos, a szingapúri cég neve QHG Shares, amely egy Londonban beregisztrált, QHG Investments nevú vállalat tulajdonában van, amelynek az egyik tulajdonosa a tavaly december 5-én létrehozott QHD Holding, amelynek az egyik partnere a QHG Cayman Limited, amelyik egy nemzetközi ügyvédi iroda, a Walkers egyik kajmán-szigeteki irodájának címére van bejegyezve.Katar hivatalosan nem tette közzé, hogy mekkora összeggel szállt be a Rosznyefty-részesedés megvásárlásába, a Glencore és a Rosznyefty viszont elismerte, hogy 2,5 milliárd eurót fizettek a katariak. Ha a 2,5 milliárd euró katari pénzt, a Glencore 300 millió euróját és az 5,2 milliárd eurós Intesa-hitelt összeadjuk, akkor az mg mindig csak 8 milliárd euró, vagyis 2,2 milliárd euró forrását még mindig nem ismerjük. A Glencore azt nyilatkozta, hogy a fennmaradó összeget meg nem nevezett, többek között orosz bankok nyújtották a felvásárláshoz, miközben Katar és a Rosznyefty nem nyilatkozott a témában.Tovább bonyolítja a történetet, hogy Szingapúrban elérhető dokumentumok alapján a második legnagyobb orosz bank, a VTB 10,2 milliárd eurós hitelt nyújtott a szingapúri cégnek, a QHG Shares-nek. A VTB és a Rosznyefty azt állítja, hogy az orosz bank csak áthidaló szerepet töltött be a tranzakcióban, azért volt szükség a VTB közreműködésére, hogy ne legyenek devizapiaci turbulenciák, amikor a Rosznyefty-részesedés ellenértéke, a 10,2 milliárd eurót átváltják rubelre. Ennek a szálnak a furcsasága többek között az, hogy a VTB nem nyilatkozott arról, hogy a 10,2 milliárd eurót visszafizették-e már, és ha igen, akkor ki fizette vissza.