Titokzatos úszó atomerőmű miatt aggódnak a zöldek

Egyedi konfiguráció

Flottát építene Kína

Az Akademik Lomonoszov nevet viselő, hajóra telepített nukleáris erőművet a terv szerint 2019-ben szállítják véglegesnek szánt működési helyére, a távol-keleti Kamcsatka-félsziget Viljucsinszk nevű településére. Az Akademik Lomonoszov a 2019-ben leállítandó Bilibino atomerőmű helyébe fog lépni a kamcsatkai áramtermelésben. Az építkezést a Roszatom állami atomenergetikai társaság felügyeli, amely a Paksi Atomerőmű bővítéséért is felel.Miután a folyamatot a kormány nagyfokú diszkréció mellett kívánja végrehajtani, ezért nem szolgáltat információkat a témában, így az üzemanyagtöltő akció jelenlegi státusza sem világos. Ahogyan az sem, hogy miért az ötmilliós világváros közvetlen közelében végzik el a munkálatokat, ahelyett, hogy például Murmanszkban vagy Arhangelszkben töltenék fel üzemanyaggal az úszó atomerőművet.A témában vélemények szerint nyilvános közmeghallgatást kellene tartani a Roszatom, a városi hatóságok, gazdasági bizottságok, törvényhozó testületek, valamint a közösség képviselői részvételével. Egy esetleges balesetnek még a gondolatát is ki kell zárnunk - fogalmazott a Szabad Európa Rádió honlapjának Rashid Alimov, a Greenpeace Oroszország energiaprogram igazgatója. A környezetvédő elmondása szerint az ehhez hasonló műveletekhez a jogszabályok szerint a városnak is hozzá kell járulnia, és például evakuációs terveket is kell készítenie. Erre tekintettel fordult a szervezet a hatóságokhoz.A honlap által megszólaltatott Alekszei Shukin szerint, aki több mint három évtizedig dolgozott atommeghajtású jégtörőhajókon, a szentpétervári kikötőben végrehajtandó üzemanyagtöltő akció nem kockázatmentes. Véleménye szerint, bár a reaktorokat az 1960-as években fejlesztett alapokon építették, vagyis kipróbált technológiáról van szó - két, módosított, eredetileg haditengerészeti célra tervezett atomreaktort építettek be -, ugyanakkor az Akademik Lomonoszov konfigurációja egyedi és még nem tesztelték.Az eredeti reaktor prototípusokat egyébként szintén a várostól mindössze 40 kilométerre próbálták ki az 1970-es években. A kormányzat két balesetet ismert el az 1970-es évekből, jóval az események bekövetkezte után; a '79-es történések során egy épület felrobbant és két munkás életét vesztette.Az Akademik Lomonoszov építését 2007-ben kezdték el a Szentpétervártól mintegy 600 kilométerre Észak-Keletre található Szeverodvinszk Szevmash nevű hajógyárában. Az eredeti tervek szerint az erőmű magának a hajógyárnak az energiaellátását szolgálta volna.Az úszó nukleáris erőművek építését elsősorban a távoli, nehezen megközelíthető, sarki területek hőenergiával és árammal való ellátásának célja motiválja. Emellett a tengeri olaj- és gázkitermeléshez szükséges áramot is biztosíthatják. Az Egyesült Államok egy második világháborús szállítóhajót alakított át mobil atomerőművé az 1960-as években, amellyel az 1970-es évek közepéig a Panama-csatorna zsilipjeinek energiaellátását biztosította.A környezetvédők attól is tartanak, hogy Moszkva esetleg a tenger fenekére süllyesztheti az egy sosem kizárható baleset következtében működésképtelenné vált mobil atomerőművet - ahogyan ezt egyébként számos atomtengeralattjáróval meg is tette a szovjet korszakban. Egy Borisz Jelcin idején publikált jelentés szerint a Szovjetunió összesen 18 darab nukleáris tengeralattjárót süllyesztett a Kara-tenger és a Japán-tenger fenekére.Ezzel együtt számos ország érdeklődik az úszó atomerőmű iránt, azért Moszkva egyfajta prototípusként is tekinthet az Akademik Lomonoszovra. Kína például rögvest 20 darabot rendelne belőle, amelyek közül jónéhányat a konfliktus sújtotta Dél-kínai-tengeren helyezne el.