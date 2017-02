Tíz nő, aki "férfimunkát" végez, és piszok jól csinálja

10. Jana Messerschmidt

9. Jocelyn Goldfein

8. Rosa Ramos-Kwok

7. Yanbing Li

6. Regina Dugan

5. Priya Balasubramaniam

4. Reates Curry

3. Barbara Rusinko

2010 óta dolgozik a Twitternél, Jana Messerschmidt , jelenleg a globális tevékenységekért felelős alelnökként. Csapata hozta tető alá a mikroblog szolgáltató megállapodásait az olyan óriáscégekkel, mint az Apple, a Google, az IBM, a Salesfroce, vagy a Comcast. Feladatai közé tartozik például a marketing, a fejlesztőkkel való kapcsolattartás és a technikai menedzsment.Jelenleg az intelligens vállalati szoftverekkel foglalkozó Zetta Ventures kockázati tőketársaságnál cégpartner Jocelyn Goldfein , de több nagy technológiai vállalatnál is megfordult korábban. A Szilícium-Völgy egyik legismertebb mérnöknője. Facebookos karrierje alatt a hírfolyam szerkesztésén dolgozott tanuló algoritmusokkal és szerepe volt a mobil alkalmazás kifejlesztésében is. Volt üzleti angyal, közel 20 startup elindulásában segített például mesterséges intelligencia-cégeknél.A Bank of America technológiai vezetője, Rosa Ramos-Kwok csapata felel a banknál a tranzakciók lebonyolításáért, vagy a pénzmosások felderítéséért. Előtte a Morgan Stanley amerikai rendszereit felügyelte.A VMware adattárolási üzletágának vezetője Yanbing Li , aki 2008 óta dolgozik a cégnél. Informatikai mérnökként végzett. Ő vezette a VMware kínai és fejlődő piaci terjeszkedését.A Facebooknál dolgozik mérnökként Regina Dugan , de hogy pontosan mit csinál, arról csak sejtéseink lehetnek, hiszen a nagy titkolózással övezett "Building 8"- csoport alkalmazásában áll. A Facebook leírása szerint az üzletág a jövőbe mutató hardverek kifejlesztésén dolgozik, többek között virtuális valósággal, kiterjesztett valósággal és mesterséges intelligenciával foglalkoznak. A DARPA, vagyis az amerikai védelmi minisztérium kutatásokért felelős részlegének első női igazgatója volt. Dolgozott korábban a Google vezetőségében is.Alelnök az Apple-nél, az iPhone gyártásáért felel és a beszállítói lánc felügyelete a feladata. A The Wall Street Journal értesülései szerint Priya Balasubramaniamnak köszönhető a nemrég született megállapodás az okostelefonok indiai gyártásáról.A Ford technikai szakértője, a kutatás-fejlesztési részlegen dolgozik, ahol a biztonságosabb autók fejlesztéséért felel. Orvosbiológiai mérnök Reates Curry végzettsége, specialitása az ember és a gépek kapcsolata. Barbara Rusinko több mint 30 éve dolgozik a Bechtelnél, ahol mérnökgyakornokból lett a cég egyik legfontosabb embere. A vállalat nukleáris, biztonsági és környezetvédelmi részlegének vezetője, ami amerikai állami projekteket kap meg a nemzetbiztonságtól kezdve a környezetvédelemig, több milliárd dollár értékben.

Forrás: Bechtel

2. Jill Hruby

1. Peggy Johnson

A Scandia National Laboratories igazgatójaként dolgozik, az egyik állami kutatóközpontban. 2015-ben kapta meg az állást, amivel az első nő lett Jill Hruby , aki amerikai nukleáris fegyvereket fejlesztő labort vezethet. Az egyiket a három közül. Korábban napelemek fejlesztésén is dolgozott.A Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella jobbkeze. Peggy Johnson az akvizíciókért felel, több kisebb felvásárlás mellett a LinkedIn-akvizíció is neki köszönhető. segédkezett tavaly a vállalat montreali mesterséges intelligencia-központjának felállításában.

Forrás: Microsoft