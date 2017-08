A BUX-tag Opimus és egy másik tőzsdei cég, a Konzum idén márciusban került az érdeklődés középpontjába, amikor Mészáros Lőrinc jelentős részesedést vásárolt mindkét vállalatban. A bejelentés alaposan megmozgatta a papírok árfolyamát, kevesebb mint két hét alatt közel duplájára emelkedett mindkét vállalat esetében, azóta pedig egészen elképesztő árfolyam-elmozdulásokat láttunk, többször irreálisan magas forgalom mellett. Idén júliusban volt olyan pont, amikor a Konzum-részvények árfolyama 6000 százalékos emelkedésben is volt, de arra is volt példa, hogy a nem BUX-tag Konzum-részvények forgalma több blue chip forgalmát is meghaladta. Többek között ezért vizsgáltuk meg, hogy milyen vagyonelemei vannak ennek a két vállalatnak és mivel is foglalkoznak tulajdonképpen.

