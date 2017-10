Több százmilliót csalt el két népszerű számítógép-alkatrészbolt

A vád szerint a Newegg az ASI Corporationnel együttműködve hamis megrendeléseket adott le a Moneualnak. A sémát vélhetően a Moneual működtette; a dél-koreai vállalat arra használta a csalást, hogy hitelekhez juthasson, amiből főleg régebbi adósságait törlesztette."A Moneual egy klasszikus Ponzi-sémát működtetett" a vádirat szerint, amit a Los Angeles-i ügyészségnek juttatott el az Industrial Bank of Korea, a Nonghyup Bank, a Keb Hana Bank és a Kookmin Bank.Miután a Moneual megkapta a forrásokat a pénzintézetektől, az ASI-nek és a Neweggnek is csúsztattak a pénzből.Az alkatrészgyártó összesen mintegy 3 milliárd dollárnyi hitelt vett fel 10 koreai banktól a csaló tranzakciókon keresztül. A hitelek egy jelentős részét nem tudta visszafizetni a Moneual, a vállalat vezérigazgatóját pedig még 2015-ben 23 évre pénzügyi csalásért leültették (később az ítéletet 15 évre mérsékelték). Most a bankok a forgalmazókat támadják, amiért kiderült, hogy ezek is részt vehettek a séma működtetésében - egy alkalommal például a piaci ár 300-szorosonák megfelelő áron rendeltek számítógépeket.A bankok még 230 millió dollárnyi hiteltartozást akarnak behajtani a kartellen.