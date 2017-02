Kilőtt a GM árfolyama 2017.02.14 15:53

Az amerikai piacok nyitása utáni kereskedésben kilőtt a General Motors árfolyama, miután a hírek szerint előrahaladott tárgyalásokat folytat a GM a PSA Grouppal az Opel megvásárlásáról:

Egyesülhet a francia PSA-csoport és a General Motors európai leányvállalata, az Opel. A megállapodást akár néhány napon belül bejelenthetik. A PSA, a Peugeot és a Citroen gyártója és a GM között már most is van együttműködés, nem teljesen új a kapcsolat a két cég között, a szabadidő-terepjárók (SUV) és a kisbuszok gyártásában dolgoztak együtt, és már korábban is volt szó róla, hogy komolyabb együttműködés jöhet a két vállalat között. Ez 2013-ig volt téma, amikor is a GM eladta a részesedését a francia autóipari csoportban.

A PSA szóvivője a Reutersnek megerősítette, hogy tárgyalásokat folytatnak az amerikai szektortárssal, hogy mélyebbre fűzzék a kapcsolatukat, de sem az Opel, sem a PSA-ban 14-14 százalékos részesedéssel rendelkező francia állam, illetve a Peugeot-család sem kommentálta a híreket.