Több nagy esést pontosan előrejelzett, most tőzsdei zuhanásra számít

Tombolnak a bikák az amerikai tőzsdén

a Dow több mint 100 napja nem szenvedett el jelentősebb, 1 százaléknál nagyobb esést.

Már több mint nyolc éve tart a bika piac az amerikai tőzsdéken és látszólag mit sem vesztett a lendületéből. Idén nagyot mentek az amerikai indexek, újabb és újabb történelmi csúcsokat döntögetnek ésDe ha igaza van a technikai elemzés egyik gurujának, aki több nagy összeomlást megjósolt, akkor nem kell már sokáig várni egy korrekcióra.több mint 6000 pontos zuhanást lát a Dow index grafikonjában: szerinte 14800 pontig eshet a blue chipeket tömörítő index, ami 30 százalékos csökkenésnek felel meg.A technikai elemzési guru több nagy esést is megjósolt korábban napokkal, vagy hetekkel előre, legutóbb például a 2015. augusztusi korrekciót. Ennek fényében intő jel, hogy aggodalmának ad hangot az idei évvel kapcsolatban.Sandy Jadeja szerint a Dow grafikonja idén tele van "csapdákkal". Előrejelzéseihez úgynevezett "idővonalakat" használ, amiket azt feltételezve határoz meg, hogy ismétlődő ciklusok vannak a piacokon. Nem csak periódusokat, de szinteket is meghúzott, amelyek a múltban jól előre jelezték az eséseket a Dow indexben. A következő ilyen szint 21800-22000 pont között van. Amihez egyre közelebb kerül a blue chipeket tömörítő index.Ha folytatódik az amerikai elnökválasztással kezdődött szárnyalás, akkor könnyen 22 ezer pont felett találhatja magát a Dow. Sandy Jadeja gondolatmenete alapján ekkor zuhanás jön, első körben 18600 pontig csökkenhet a Dow, ha pedig ez a szint is elesik, akkor 14800 pontig nem lesz megállás az indexben.

Május 11-e hozhatja a korrekciót

Jóslatok, amik bejöttek

Szokásához híven konkrét időpontokat is meghatározott a technikai elemző, amikor szerinte jön a korrekció. Egy egyik március 13 volt - ez eltelt végül nagy esés nélkül -, a másik pedig május 11-e lehet, ha márciusban elmarad a zuhanás.A chartista módszertanát jól lehet szemléltetni például azzal, ha arra gondolunk, hogy telik el egy nap. Reggel van egy csúcsidőszak 7 óra körül, utána ebédidőben, majd késő délután is van egy csúcsforgalom. Egy 24 órás napon belül 3-4 olyan időszak van, amikor felerősödik a "volatilitás".2015. július 31-én Sandy Jadeja a CNBC vendége volt. Akkor figyelmeztetett egy esésre augusztus 7 és 18 között. Kicsit később, de beteljesült a jóslata: augusztus 24-én volt egy zuhanás az amerikai tőzsdén. Négy nappal később ismét a televízió vendége volt, amikor egy újabb esésre figyelmeztetett szeptember 14 és 17 között. Végül ez szeptember 18-án történt meg, amikor 290 pontot esett a Dow index és utána még napokig tartott a mélyrepülés.

84 évente van ilyen

Legközelebb 2015. október 1-én "jósolt", akkor a Businsess Insider szerint 2016 elejére tette az újabb korrekciót: 2016. január 4-től várta az esést. És utólag bebizonyosodott, hogy ez volt az a nap, amikor a Dow index lejtmenete elkezdődött és a következő 11 kereskedési napon összesen 1955 pontot veszített értékéből.A guru ciklusokon alapuló elméletét természetesen nem csak a Dow indexre, hanem bármilyen instrumentumra alkalmazhatják a befektetők. Most nem árt vigyázni, az elmélete alapján ugyanis rázós lehet az idei év. Egy olyan hétéves ciklusban járunk, amire csak 84 évente kerül sor. Ez most 2011-ben kezdődött és 2018-ig tarthat és ráadásul a Dow elérheti a "veszélyes szintet" is, a kettő együtt pedig kivételes turbulenciákat hozhat a részvénypiacokon.