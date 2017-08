Több ország véget vetne a hagyományos autózásnak

Egyre több nemzet nyilatkozik úgy, hogy a 21. század közepére már kizárólag emissziómentes járműveket szeretnének értékesíteni, de van olyan ország is, amely nemcsak a hagyományos autók eladását tiltaná meg, hanem az idősebb, forgalomban levő autókat is lecserélné, ilyen Anglia, ahol 2050-ig tervezik ezt a manővert végrehajtani. Ehhez azonban nagy volumenű beruházásokra, infrastrukturális fejlesztésekre van szükség.Franciaország új környezetvédelmi minisztere, Nicolas Hulot 2040-ig szeretné elérni, hogy onnantól kezdve csak zéró-emissziós járműveket értékesítsenek.Norvégiának vannak a legagresszívabb tervei, 2025-ben már csak elektromos autókat szeretnének az utakon látni és erre megvan az esély, hiszen az újonnan értékesített autók 24 százaléka már most elektromos.India 2030-ig tervezi ugyanezt, azonban minden forgalomban lévő autót lecserélne vagy átalakítana annak érdekében, hogy kizárólag zéró károsanyag-kibocsátású járművek legyenek az utakon. Hollandiában jelenleg az eladások hat százalékát elektromos autók adják, sokan viszont azt szeretnék, hogy 2025-től csak elektromos autókat lehessen értékesíteni. Németország pedig 2030-tól betiltja a kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését.Bár az országok többsége még nem rendelkezik formális tervvel a bevezetést, átállást illetően, Kínában már most komoly ösztönzők vannak, a nagyvárosokban, mint Peking vagy Shanghai, limitálva van az új autók regisztrációja, azonban az elektromos meghajtású járművek kivételt képeznek. Továbbá komoly financiális és egyéb ösztönzőkkel igyekeznek elérni, hogy az emberek részben vagy teljesen elektromos meghajtású járműveket vásároljanak.