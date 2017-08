Több pénzt ad a kormány, ha napelemed van

Magyarán, a termelők bizonyos mértékű extra díjazásban részesülnek, amennyiben tartják magukat az előzetesen jelentett menetrendhez. A bónusz annál nagyobb, minél jobban fedi a menetrendet a ténylegesen termelt mennyiség.

Amennyiben a KÁT termelő által értékesített villamosenergia-mennyiségtől a napi menetrend szerinti mennyiség 50 százaléknál kisebb mértékben tér el (haladja meg vagy múlja alul), akkor a befogadó (az áram átvevője) az 50 százalékos korlát és a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiség különbségének minden kWh-jára napelemes erőműegység esetén 3 forint, egyéb esetben 1,5 forint napi szabályozási bónuszt köteles fizetni az adott napra a KÁT termelő részére.

Napon belüli menetrend nyújtása esetén, ha a napi menetrend abszolút eltérése nagyobb, mint a napon belüli menetrend abszolút eltérése, akkor a befogadó köteles a KÁT termelőnek napon belüli szabályozási bónuszt nyújtani. A napon belüli szabályozási bónusz mértéke napelemes erőműegység esetén 2 forint/kWh, egyéb esetben 1 forint/kWh. A napon belüli szabályozási bónusz mennyiségi alapja a napi és napon belüli menetrend abszolút eltérése (az adott elszámolási időegységben), azzal, hogy ez az érték nem haladhatja meg a tényleges értékesítés és a napi menetrend tényleges értékesítéstől vett abszolút eltérésének különbségét.

a 2016. január 1-jét követően benyújtott, napelemes erőműre vonatkozó kérelem esetén kérelmezhető a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól a villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó határidő 1 évvel történő meghosszabbítása, ez azonban a kötelező átvételi időtartam 10 százalékos csökkentésével jár.

Bonyolultabb pótdíjszámítás

Több ponton változtat a korábbi, a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) kormányrendeleten és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) kormányrendeleten egy új, az augusztus 14-i Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet.A szabályozás talán legérdekesebb új eleme, hogy úgynevezettt helyez kilátásbamáris a 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységben termelő KÁT termelők számára.A bónusz nagysága, illetve a kiszámítás módja eltér a napi és napon belüli menetrend, illetve a napenergia és egyéb energiaforrások esetében:További új elem a szabályozásban az is, hogyAmi az esetlegesen a KÁT termelők által fizetendő (pót)díjakat illeti, a rendelet egyes energiaforrások - például vízerőművek - esetében módosítja azt is, hogy a napi menetrendtől való, illetve a szabályozási pótdíjis.Ezek szerint, ha az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége 50 százaléknál nagyobb mértékben tér el (múlja alul vagy felül) a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 50 százalékos korlát feletti eltérés minden kWh-jára pótdíjat köteles fizetni az adott napra a befogadónak. Ennek mértékét, amely a kiegyenlítő energia árával, a másnapi villamosenergia-piacon kialakult órás ár, illetve egy úgynevezett tervezési pontossági együtthatóval számol, amely a különféle energiaforrásokat alkalmazó erőművek esetében eltér. A pótdíj mértékének kiszámítása jóval bonyolultabb lett a korábbiakhoz képest, hiszen az eddig hatályos szabályozás az eltérés minden kWh-jára havi 5 forint szabályozási pótdíj megfizetését írta elő a termelőnek.A termelőnek akkor is (visszatérítést) kell fizetnie a befogadó részére, ha vegyes tüzelés esetén - amikor a megújulóktól vagy hulladéktól eltérő energiaforrást is felhasznál - azMindemellett a kormányrendelet több más módosítást is eszközöl. Például bevezeti afogalmát is, amely a KÁT termelők által összevont menetrendadás céljából kijelölt gazdálkodó szervezetet jelöli. Az összevont menetrendet adó KÁT termelő kijelölésére a korábbi szabályozás is lehetőséget adott, ezután azonban a feladatkört csak a menetrend-csoport képviselő láthatja el.