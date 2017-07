Több százezren égették meg magukat, hadat üzentek a piramisjátékoknak

A kínai hatóságok hétvégén bezártak egy illegálisnak ítélt tőzsdét, ezért több ezer tag tüntetett hétfőn Pekingben. Hatalmas társadalmi feszültséghez vezetnek a piramisjátékok Kínában és ezt a hatóságok már nem nézik tétlenül, nagy erőkkel akarnak fellépni a pénzügyi csalók ellen. Meg akarják előzni azt, hogy rendszerszintű pénzügyi kockázat alakuljon ki az országban. A kínai védelmi minisztérium vezetője szerint a "big data"-t kell használni ahhoz, hogy felderítsék és megállítsák az újonnan terjedő piramisjátékokat.Kínában több millió áldozata volt az online formában terjedő, nagy hozamokat ígérő csalásoknak, amit többek között az elmúlt évek laza monetáris politikájával és a hiányos szabályozásokkal magyaráznak.Jó példa a pénzügyi csalások új formájára az Ezubao kínai vállalat, amelyet 2016-ban zártak be a kínai hatóságok. Az Ezubao egy közösségi hitelezésre épülő vállalat volt, amely több, mint 900 ezer embertől több, mint 50 milliárd jüant szerzett kevesebb, mint 18 hónap alatt.A legutóbbi eset a Shenzhen Shanxinhui cég csalása, melyet 2013-ban alapítottak és 10-30 százalékos hozamot ígért azoknak, akik pár hétre befektettek. Azok a befektetők, akik másokat is rávettek erre, extra 2-6 százalékot kaphattak. A csalás több millió tudatlan befektetőt érintett. A pénzügyi kockázaton felül már szociális kockázatokról is beszélt a kínai védelmi miniszter.Összességében tehát fel kell lépni a piramisjátékok ellen, egy kínai elemző szerint ez azért is fontos, hogy a pénz ne a pénzügyi szektorba áramoljon magas hozamokat kergetve, hanem a reálgazdaságba.