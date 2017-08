Tömeggyilkos robotoktól retteg Elon Musk és száz techguru

A halálos önjáró fegyverek azzal fenyegetnek, hogy a hadászat harmadik forradalmát hozzák el. Ha egyszer kifejlesztik őket, sokkal nagyobbá és gyorsabbá tehetik a háborúkat, mint azt az ember el tudná képzelni

Musk mellett olyan nagy nevek is aláírták a papírt, mint a Google Deepmind társalapítója, Mustafa Suleyman, illetve a Universal Robotics és az Element AI vezetői és szakértői is.- írják a levélben, amelyben arra is figyelmeztetnek, hogy ezek a fegyverek diktátorok és terroristák kezében hatalmas ártatlan embertömegeket ölhetnek meg, nem is beszélve arról, hogy meg is lehet őket hackelni.Stuart Russel, a Bayesian Logic alapítója és alelnöke sajtóközleményben taglalja, hogy miért írta alá a papírt. Amellett, hogy tömegpusztító fegyvereknek nevezi a technológiát, úgy véli, hogy ha csak nem akarja az ember, hogy a világot elárasszák a gyilkos mikrodrónok, az ENSZ-nek be kell tiltania a halálos önjáró fegyvereket.Elon Musk korábban többször is aggódó véleményt fogalmazott meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan: azt írta, hogy ez a technológia sokkal veszélyesebb, mint Észak-Korea.