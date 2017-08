Történelmi csúcs, ugyan már! - Bőven van még erő a magyar tőzsdében

Az amerikai Dow Jones 121 éves történelmi rekordot döntött meg múlt héten, a nemzetközi vállalati gyorsjelentések jól sikerültek, tehát adott az optimista nemzetközi befektetői hangulat, ami a BUX index értékét is repítette júliusban. A vezető hazai részvényindex értéke közel hat százalékot ralizott és történelmi csúcs közelébe került, amit aztán augusztus elején meg is döntött. 34 780 pontról egészen 36 941 pontig emelkedett a BUX, ami főként a blue chip papírok árfolyamemelkedésének volt betudható. Az OTP-részvények árfolyama például 10 éves csúcsot döntött, de a Mol-papírok árfolyama is hat éves csúcs közelébe került.Az alapkezelők várakozásai alapján a következő három hónapban 37 557 és 33 980 pont között ingadozhat a részvényindex értéke. Hosszabb távon a válaszadók 63 százaléka gondolja azt, hogy extrém esetben akár 41 000 pont fölé is emelkedhet.

Az alapkezelői válaszokból képzett hangulati indikátorokon az látszik, hogy nem változott az alapkezelők hangulata az előző hónaphoz képest.

12 hónapos időtávon azonban az látszik, hogy jelentősen csökkent a pesszimizmus az alapkezelők körében, már senki nem vár extrém esést az index értékében.

A legfrissebb felmérés a kedvenc részvények tekintetében is hozott változásokat, volt olyan alapkezelő, aki az OTP-papírokat legkevésbé kedvelt részvénynek jelölte, de például a Mol részvényei továbbra is kedveltnek számítanak, míg a kisebb kapitalizációjú vállalatok részvényei közül a Masterplast és az Alteo is bekerült a kedvelt részvények közé.Azárfolyama 5,6 százalékot emelkedett júliusban, utoljára 10 éve volt ilyen magasan, így újra közel került ahhoz, hogy 10 000 forint felett kereskedjenek a részvényekkel. Az elmúlt időszakban több bankvásárlást is végrehajtott az OTP, amit a befektetők optimistán fogadtak. Korábban Horvátországban a Splistka Banka-t vásárolták fel, amely Horvátország ötödig legnagyobb bankja, nemrég pedig a román Banca Romaneasca-t vásárolta fel a magyar társaság. Ezzel az akvizíciók nem állnak meg, hiszen nemrég újabb célpontot jelentett be az OTP, a görög Natinonal Bank of Greece leánybankja, a Vojvodjanska banka megvásárlásával Szerbia 7. legnagyobb bankjává válhat. Az OTP-t egyébként évről évre emelkedő osztalék és osztalékhozam, akvizíciós potenciál és európai szinten kiemelkedő profitabilitás jellemzi.már kevesebb alapkezelő jelölte meg a nem kedvelt részvények listáján, ami annak is betudható, hogy júliusban közel nyolc százalékot esett a részvények árfolyama, így a fundamentálisan erős gyógyszercég papírjai jó vételt is jelenthetnek. Az árfolyam továbbra is gyengélkedik annak ellenére, hogy a júliusban közzétett negyedéves gyorsjelentés meglepetést okozott, mivel a fontosabb eredmény sorokon a társaságnak sikerült felülteljesítenie az elemzői várakozásokat.nemrég közzétette negyedéves gyorsjelentését , amiből pozitív eredményeket olvashattak ki a befektetők. A hazai olajtársaság a kedvező külső környezetnek köszönhetően javuló, és a vártnál helyenként jóval kedvezőbb eredményeket ért működési területei többségén. Júliusban a részvények árfolyama közel öt százalékot emelkedett és ez a trend augusztusban is folytatódik, eddig öt százalékot ralizott az árfolyam, így a július-augusztusi teljesítmény közel 10 százalékos emelkedés és egy hatéves csúcs.