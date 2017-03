Történelmi csúcson az Apple 2017.03.21 15:02

0,8 százalékot erősödött az amerikai tőzsdék nyitása után az Apple árfolyama, miután különleges iPhone-kiadást jelentett be ma a vállalat: péntektől kapható a vörös színű iPhone 7 és iPhone 7 Plus. A telefonok megvásárlásával az AIDS elleni küzdelmet is támogatják a vevők. A mai erősödéssel már 142,5 dollár környékén járnak a papírok, ami új történelmi csúcsot jelent.

Az Apple jó teljesítménye ellenére a főbb részvényindexek esnek a tengerentúlon, a Dow és az S&P 500 0,5 százalékot, míg a Nasdaq értéke 0,6 százalékot gyengült. Az esést főként a pénzügyi szektor papírjai vezetik.