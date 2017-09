Tovább bővül Nyíregyházán a Lego

Ennek neki is fogtak tavaly, az eredetileg is 120 ezer négyzetméteres gyárat - mely már így is a világon az ötödik legnagyobb Lego-gyár - jelentős mértékben bővítik tovább.

A 2008-ban alapított nyíregyházi Lego-gyárnak mára már mintegy 2800 dolgozója van, és a tervek szerint tovább bővülnek, ami azt jelenti, hogy új gyártócsarnokok, automata magasraktár, kéziraktár és más kiszolgáló területek épülnek vagy fognak épülni az előttük álló időszakban a Lego termékek iránti kereslethez igazodva - mondta a VG-nek adott interjúban Jesper Hassellund Mikkelsen, a magyar leányvállalat ügyvezetője.Mikkelsen kitért arra is, hogy a 2014-ben épült új gyár beváltotta a hozzá fűzött reményeket, sőt, bőven van benne növekedési potenciál, hiszen eleve úgy tervezték, hogy igény szerint modulárisan bővíteni lehessen: az egyes épületrészek mellett mindenhol van hely, hogy az adott csarkonkot tükrözni lehessen.A tavalyi rekordév után idén már csökkennek a Lego bevételei, ezért a menedzsment úgy döntött, hogy az év végéig 8 százalékkal csökkenti globálisan a dolgozói számát, ami temrészetesen a nyíregyházi üzemet is érinti. Ennek kapcsán az ügyvezető csak annyit mondott, hogy a mainál egy kisebb és kevésbé összetett szervezetet fognak kialakítani, ami sajnos szükségessé teszi a létszámleépítéseket. Egyébként a nyíregyházi üzemből 70 főt fognak elbocsátani.