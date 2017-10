Tovább zárná az olajcsapot Putyin

Az OPEC tagjai és a társult olajtermelő országok eredetileg csak 2017 első félévére határoztak a kitermelésük összességében napi 1,8 millió hordóval való (a globális kínálat kb. 2 százalékának megfelelő) csökkentéséről, azonban idén tavasszal kilenc hónappal, 2018 márciusáig kitolták a megállapodás érvényét. Az OPEC és nem OPEC olajországok - így Oroszország is - szeptember végén Bécsben tartott találkozójukon a kivárás és a piac folyamatos monitorozása mellett foglaltak állást, szükség esetén további intézkedéseket kilátásba helyezve. Ez az ülésről érkező hírek szerint praktikusan azt jelenti, hogy amennyiben a globális kínálat, illetve az olajárak alakulása az olajkitermelők szerint indokolttá teszi, a kitermeléscsökkentés időtartamának vagy akár mértékének kiterjesztéséről is dönthetnek.A kezdeti kedvező jelek után az olajpiac sokáig látszólag nem reagált érdemben a kitermeléscsökkentési lépésre, utóbb azonban mutatkozni kezdtek a kívánt eredmények is: a tartalékok csökkenésével párhuzamosan az olaj drágulni kezdett, a megelőző héten a Brent árfolyama pedig több mint kétéves csúcsra, 60 dollár közelébe emelkedett. Ezt követően azonban korrekció következett az árfolyamokban, a Brent szpot árfolyama pedig jelenleg 56 dollár alatt áll. (Emlékeztetőül, 2014 közepén még 100 dollár fölött járt a jegyzés.)Alexander Novak orosz energiaügyi miniszter szerint örömteli módon jelenleg csaknem 100 százalékban teljesül az OPEC és más olajországok kitermeléscsökkentési vállalása, "talán először a szervezet története során". A miniszter úgy véli, a kitermeléscsökkentési megállapodás egyértelműen működik, bizonyos nem OPEC-tagországok, így például Oroszország pedig augusztusban még a szervezetnél is nagyobb mértékben fogta vissza a kitermelést. Novak szerint az 50 és 60 dollár közötti sáv az olajár számára az "optimális" sáv. Novak szerint a kitermeléscsökkentés 2018 végéig történő meghosszabbításának lehetőségét már több jelentős olajkitermelő ország - így Venezuela, Katar és Irán szakminiszterével is megvitatta az eheti moszkvai energetikai fórum keretében. Ezek alapján szerinte a többi ország is készen áll arra, hogy amennyiben szükséges, biztosítsa a megállapodását kiterjesztését.A döntést persze ezúttal is szélesebb konszenzus kialakulásának kell megelőznie, azonban ez várhatóan már csak azért sem ütközne akadályba, mert más konkrét javaslat nem vetült fel az előzetes orosz elképzelésekkel szemben, legalább is Bijan Zanganeh iráni olajminiszter Reutersnek tett nyilatkozata szerint. Az egyik, ha nem a legnagyobb súllyal a szaúdi álláspont rendelkezik a kartellben, márpedig az olajminiszter júliusban arról beszélt, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint legalább egy negyedévvel meg kell majd hosszabbítani az alku hatályát.Az erőfeszítések hatásossága érdekében az OPEC más olajtermelő országok csatlakozását is sürgeti a megállapodáshoz, a szervezet 10-12 dél-amerikai és afrikai országok hívott meg a további egyeztetésekre. Több ország azonban egyelőre vonakodik ettől, ahogyan az Egyesült Államok (pala)olajipara is a saját útját járja, nem ritkán éppen az OPEC által kívánt cél ellen dolgozva.