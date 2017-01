Tovább emelkedik az E.ON 2017.01.12 09:30

A DAX 30 komponense közül 25-nek esik az árfolyama, ez alól kivételt képeznek a közműcégek papírjai, azok közül is az E.ON, mely árfolyama már közel 2 százalékot emelkedett. A részvények még tegnap kezdtek szárnyalásba, részben azért, mert mert az E.ON egyik kisrészvényese a cég további feldarabolását szorgalmazza: az amerikai hedge fond, a Knight Vinkle továbbra is azt javasolja, hogy darabolják fel az E.ON-t. A cég vezetője, Eric Knight szerint folytatni kell azt a folyamatot, ami a Uniper leválasztásával elkezdődött, részben azért, mert az eszközértékesítésekből befolyó forrásokból is kifizethetné az E.ON azt a 2 milliárd eurós díjat, amit az állami atomalapba kell átutalnia, így nem lenne szükség további forrásbevonásra.

A befektetők továbbá annak is örülhetnek, hogy céláremelések is érkeztek a vállalat papírjaira, a HSBC például 6 euróról 7,3 euróra emelte a papírokra vonatkozó célárát, míg a Barclays alulsúlyozásról, egyenlő súlyozásra módosította az E.ON részvényeire vonatkozó ajánlását.