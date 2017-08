Kitart a jó hangulat a tőzsdéken, a vezető nyugat-európai részvényindexek folytatják a múlt héten látott emelkedést, a DAX és a brit FTSE 100 is 0,3 százalékos pluszban indították a hetet. A magyar tőzsde teljesítménye is beleillik az európai képbe, a blue chipek közül a Richter 0,9 százalékot, az OTP 0,2 százalékot emelkedett, míg a Magyar Telekom 0,2 százalékot esett, a Mol papírjai pedig egyelőre nem mutatnak érdemi változást.

Történelmi csúcson zárt a BUX 2017.08.07 08:02

Pénteken részben egy a vártnál jobb munkaerő piaci adatnak köszönhetően jó volt a hangulat az Egyesült Államok tőzsdéin, a vezető részvényindexek 0,2-0,3 százalékos pluszban zárták a hetet, a Dow pedig új csúcsra is emelkedett.



Európában is nagyot szárnyaltak a vezető részvényindexek, a DAX index értéke 1,2 százalékot, a francia CAC 40 1,5 százalékot emelkedett. Az emelkedést az exportorientált vállalatok papírjainak árfolyamemelkedése támogatta, mivel az euró sokat gyengült a dollárral szemben.



A magyar tőzsde emelkedését nagyrészt a Mol-papírok árfolyamának közel három százalékos emelkedése magyarázta, Az OTP-papírok árfolyama mérsékelten emelkedett, a Telekom mérsékelten esett, a Richter részvényeinek árfolyama közel fél százalékot esett. A BUX index új történelmi csúcson zárta a hetet.



Ma reggel Ázsiában is jó volt a hangulat, a Nikkei 0,6 százalékot, a kínai Shanghai Composite 0,3 százalékot, a hongkongi Hang Seng 0,4 százalékot, míg az ausztrál ASX 0,9 százalékot emelkedett.



A határidős részvényindexek jelen állása alapján mérsékelten emelkedhetnek a tőzsdék Európában a nyitáskor.



Mire figyeljünk?

Csendes hét elébe néznek a magyar és a nemzetközi pénzügyi piacok, de azért pár fontos szám most is érkezik: megtudjuk, hogy áll a központi költségvetés az év első hét hónapja után és hogy teljesített az építőipar nyár elején, illetve a fogyasztói árak drágulásáról is friss képet kapunk.