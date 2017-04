Emelkedéssel indulhat a hét Európában 2017.04.10 08:20

Mik az előjelek a tőzsdéken?

Pénteken az Egyesül Államok Szíriai akcióját követően mérsékelten estek a főbb részvényindexek, miközben a menekülőeszközként is ismert arany ára 5 havi csúcsra emelkedett, de a bombázás miatt az olaj ára is nagyot ugrott. Ezzel egyébként már március 28-a óta szinte megállás nélkül emelkedik az olaj ára, jelenleg 52,8 dollárba kerül a Wti típusú olaj hordónkénti ára, ami közel 10 százalékos emelkedésnek felel meg.







Az ázsiai tőzsdék jellemzően emelkednek Ázsiában, a japán Nikkei 0,7 százalékot, az ausztrál ASX 0,9 százalékot, míg a hongkongi Hang Seng 0,1 százalékot emelkedett. A dél-koreai KOSPI viszont 0,9 százalékot esett, főként a geopolitikai feszültségek miatt.







Az európai határidős részvényindexek állása alapján az európai tőzsdéken mérsékelt emelkedéssel indulhat a kereskedés. A brit FTSE 100 9 ponttal 9,353 ponton, míg a DAX 43 ponttal, 12,259 ponton nyithatja a napot.



Mire figyeljünk ma?

Ma fontosabb adatközléseket nem várhatunk, azonban a hét folyamán lesznek még izgalmak: Magyarországon a legfrissebb inflációs és építőipari adatokat közlik, ami mellett a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét. Külföldön Amerikából jönnek majd fontosabb makroadatok. Pénteken Európában (most már Magyarországon is!) és az Egyesült Államokban Nagypéntek miatt szünetel a kereskedés. A kontinensen és az Egyesült Királyságban húsvét hétfő is pihenő nap, azonban az USA-ban már hétfőn folytatódik a kereskedés.