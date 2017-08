Tovább esik a DAX, ellenáll a BUX 2017.08.03 10:32

A délelőtti kereskedésben esnek a vezető európai részvényindexek, a régiós tőzsdéken azonban jellemzően emelkedést látunk, a cseh PX 0,4 százalékot emelkedett, a lengyel és az osztrák tőzsde stagnál, a magyar tőzsde 0,2 százalékot emelkedett.

A német tőzsde leggyengébben teljesítő papírja a Siemens-részvény, melynek árfolyama közel 2,5 százalékot esett, miután a vállalat közzétette gyorsjelentését. A részvények árfolyama azért került nyomás alá, mert az elemzői várakozások alatti számokat közölt, a rendelések volumene kilenc százalékkal csökkent.

Az Adidas is közzétette gyorsjelentését, melyben az eladások 19 százalékos növekedéséről számolt be, ez főként az erős kínai és észak-amerikai eladásoknak tudható be. Ennek ellenére a részvények árfolyama mérsékelten, fél százalékot esett.