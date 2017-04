Tovább esik az OTP 2017.04.10 12:25

Tovább gyengül a magyar tőzsde a nap második felében is, a BUX már 0,9 százalékos mínuszban áll. Ez első sorban továbbra is az OTP (-2,34%) gyenge teljesítményének tudható be, de a kezdeti emelkedés után már a Richter is 0,7 százalékot veszített az értékéből. A többi blue chip közül a Magyar Telekom 0,8 százalékot tudott erősödni, míg a Mol árfolyama továbbra sem változott az pénteki záróárához képest.