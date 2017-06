A magyar tőzsde egész nap esett, azonban a blue chipek közül a Mol és a Richter részvényeinek árfolyama néhányszor pluszban is járt a tegnapi záróértékhez képest, végül azonban csak a Richter papírjainak árfolyama tudott emelkedni, 0,8 százalékot.

Tegnaphoz hasonlóan ma is ugráltak a tőzsdék Európában, azonban nap végére összességében tovább esett a részvényindexek értéke. Délelőtt még ütötték a befektetők a tőzsdéket Európában, azonban a kora délutáni kereskedésben már a vevők is megjelentek a részvénypiacokon és a kezdeti nagyobb esések mérséklődtek. A kereskedési nap végére az olasz tőzsde emelkedett ki, amely több, mint fél százalékot emelkedett. A régiós tőzsdéken az osztrák és a cseh tőzsde felülteljesített, a tegnapi záróértékük közelében zártak.

Pluszban nyitott Amerika 2017.06.28 15:31

A tegnapi nagyobb esést követően ma pluszban nyitott az amerikai részvénypiac, a vezető részvényindexek közel fél százalékos pluszban vannak.

Az Optimizmust az is magyarázza, hogy egy névtelen forrás szerint a piac félreértelmezte Draghi tegnapi szavait, ugyanis nem vették elég komolyan a beszédben rejlő ellentmondásokat. A Reuters szerint a forrás azt mondta, hogy Draghi csak fel akarta készíteni a piacot arra, hogy az év második felében valamikor csökkenthetik a gazdaságélénkítést, azonban konkrét kiállást nem akart ezzel kapcsolatban megfogalmazni. Azt is pontosította a névtelen megszólaló, hogy az EKB nem aggódik az infláció miatt, képes együttélni vele hosszabb távon is.