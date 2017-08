Tovább menetel az Appeninn 2017.08.28 10:49

A múlt héten jelentették be, hogy a Konzum és annak magántőke társasága a Konzum PE összesen 49 százalékos részesedést szerzett a tőzsdén jegyzett ingatlanvállalatban, az Appeninnben. A hír hatására a papírok is felrobbantak, miután a vállalat árfolyama gyakorlatilag egy éven keresztül nem mozdult érdemben, alacsony forgalom mellett tavaly szeptember óta 240 forintról 200 forint közelébe csorogtak le a papírok. Aztán közel két hete megindult az Appeninn, 7 nap alatt duplájára emelkedett az árfolyam, az azt követő napokban pedig nagy kilengésekkel ugrált a kurzus. Most pedig tovább folytatódik az erősödés, a pénteki záróárhoz képest már 7 százalék feletti pluszban is állt az árfolyam, azóta azonban kissé visszahúzták a papírokat, jelenleg 4,6 százalékos pluszban áll az Appeninn.

A többi kispapír közül a CIG 1,5 százalékot, a Graphisoft 2 százalékot esett, míg a Plotinus 1,6 százalékot, a PannErgy pedig 0,7 százalékot emelkedett.