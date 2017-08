Tovább emelkedik az OTP 2017.08.23 12:18

A délelőtt folyamán látható ilengések után megnyugodtak az európai tőzsdék, a vezető európai részvényindexek jellemzően mérsékelten emelkednek. A kezdeti bizonytalanság után a magyar tőzsde is felfelé vette az irányt, a BUX 0,1 százalékos emelkedéséhez az OTP 0,4, a Mol és a Richter 0,1 százalékkal járul hozzá, a Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékot esett. Az OTP ralija tehát kitart, a tegnapi, több mint 3 százalékos emelkedés után tovább ralizik a magyar bankpapír árfolyama, az emelkedéshez az is hozzájárul, hogy az európai bankrészvények árfolyama is jellemzően emelkedik ma.