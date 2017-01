Tőzsdére megy a világ legnagyobb tequila-gyártója

Tavaly az amerikai elnökválasztás miatt már kétszer elhalasztotta a tőzsdére lépést a világ legnagyobb tequila-gyártója, a mexikói Jose Cuervo , de most úgy tűnik, harmadszor is nekifut a vállalat az IPO-nak, és február 8-án tőzsdére viszi részvényeit.A cél az, hogy a vállalat 700 millió dollárnyi forrást vonjon be, 476,6 millió darab részvényt bocsát ki a cég, a kibocsátási ár részvényenként 30-34 mexikói peso.A Jose Cuervo elsősorban azért halasztotta el tavaly a részvénykibocsátást, mert az elnökválasztáson Donald Trump nyert, az új elnök kijelentései miatt pedig jelentősen gyengült a peso árfolyama. Trump az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi egyezmény újratárgyalását kezdeményezte, és komoly büntetővámok kiszabását helyezte kilátásba azokra a cégekre, amelyek Mexikóból az Egyesült Államokba exportálnak.Trump kijelentése az elmúlt napokban már inkább arra utaltak, hogy a mexikói és az amerikai kormány egyeztetéseket kezdenek, ez pedig erősítette a befektetői bizalmat, emelkedett is a mexikói részvények árfolyama, ez is szerepet játszhatott abban, hogy a Jose Cuervo tőzsdére megy.A mexikói vállalatot 1758-ban alapították, a Jose Cuervo Észak-Amerika legrégebben működő alkoholgyártója, a globális tequila-eladás 30 százalékát adja.

Forrás: Jose Cuervo