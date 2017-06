Tőzsdére megy a Waberer's - Mit kapnak a befektetők?

Tőzsdére megy a Waberer's

Az IPO legfontosabb részletei

A kockázati tőkés nagytulajdonos, a Mid Europa Partners értékesíteni szeretné a cégcsoportban meglévő részesdésének jelentős részét.

A Waberer's új részvények eladásával 50 millió euró friss forrást akar bevonni.

Hogyan változhat a tulajdonosi struktúra?

A részvények maximális jegyzése esetén a tulajdonosi struktúra alakulását a végleges kibocsátási ár fogja meghatározni.

A Waberer's múlt hétfőn tette közzé kibocsátási prospektusát, amellyel megerősítette, új szereplőként meg kíván jelenni a Budapesti Értéktőzsdén. A komplett rakományok nemzetközi fuvarozásának piacvezető vállalatának elsődleges részvénykibocsátása két célt szolgál:a Mid Europa Partners a tulajdonában már meglévő törzsrészvényeiből legfeljebb 7 160 973 darabot értékesítene, továbbá a kibocsátáshoz 1 485 876 darab "Greenshoe opció" is tartozik, amellyel túlkereslet esetén lehet stabilizálni az árfolyamot. Ezt a mennyiséget, illetve ezeket a törzsrészvényeket is a Mid Europa Partners értékesítené a már meglévő törzsrészvényeiből. A teljes mennyiség harmadik részét 50 millió euró összértékű, vagy legfeljebb 3 088 236 darab újonnan kibocsátott törzsrészvény adja.legfeljebb 1 379 718 darab meglévő részvényre, legfeljebb 297 175 darab túljegyzési részvényre, illetve legfeljebb 617 647 darab új részvényre tehető. Ezen kívülkeretében legfeljebb 1 465 402 darab részvényre tehetnek ajánlatot a Waberer's munkavállalói és vezető tisztségviselői. A hazai és a nemzetközi intézményi befektetők számára pedigkerül sor.A Waberer's részvényeit az 5 100 - 6 300 forintos ársávban már lehet jegyezni. Az ajánlattételi időszak múlt hétfőn vette kezdetét, és a kisbefektetőknek várhatóan 2017. június 29-én, közép-európai idő szerint 12 óráig, míg az intézményi befektetőknek várhatóan 2017. június 29-én 17 óráig tart. A végleges kibocsátási árfolyamra és az értékesítésre felajánlott részvények végleges darabszámára vonatkozó bejelentés 2017. június 29-én vagy a körül várható. A kibocsátását követően pedig nagyságrendileg július 6-ára tehető az a nap, amikor megkezdődhet majd a kereskedés a Waberer's papírjaival.A kisbefektetők a legmagasabb összegen, 6 300 forinton jegyezhetik le a részvényeket, a zártkörű jegyzés során pedig az intézmények az említett sávban adhatnak be ajánlatokat. A végső ár szempontjából az utóbbi lesz a meghatározó, a zártkörű kibocsátásnál könyvépítéssel kialakuló ár lesz aztán a nyilvános értékesítés egységes ára is. Ez egyben azt is jelenti, ha ez alacsonyabb lesz 6 300 forintnál, a kisbefektetők a különbözetet visszakapják.A kereskedés kapcsán fontos megjegyezni, hogy a bevezetést követően a részvények kibocsátása és tartása tekintetében a társaságra és vezetőségére 360 napos, az értékesítő részvényesre pedig 180 napos részvényeladási tilalmi időszak - lock-up period -vonatkozik.Jelenleg 97,18 százalékos tulajdonhányadával a Mid Europa Partners a Waberer's nagytulajdonosa, míg a kisebbségi tulajdonosok a törzsrészvények 2,82 százalékát birtokolják. Ez a tulajdonosi struktúra a tőzsdei kibocsátást követően jelentősen változhat, annak függvényében, hogy végül hány darab már meglévő, illetve új részvényt sikerül értékesíteni és milyen árfolyamon.A cég korábbi tájékoztatás szerint a kibocsátását követően a közkézhányad várhatóan legalább a társaság részvényeinek 50 százaléka lesz. Abban az esetben viszont, hogyha a Mid Europa Partners által felajánlott valamennyi törzsrészvény - beleértve a Greenshoe opciót is -, valamint az újonnan kibocsátott részvények is értékesítésre kerülnek, akkor ez az arány sokkal magasabb is lehet.Az ársáv aljával, vagyis az 5 100 forinttal számolva legfeljebb 3 088 236 új részvényt bocsáthatnak ki, ezen az árfolyamon ugyanis ennyi részvényre van szükség az 50 millió eurós tőkeemeléshez. Abban az esetben viszont, ha az ársáv tetején, vagyis 6 300 forinton mennek el a Waberer's papírjai, akkor az 50 millió eurós forrásbevonáshoz elég csak 2 500 000 darab új részvényt kibocsátani. Fontos, hogy ezek a darabszámok 315 EUR/HUF árfolyam mellett teljesülnek.Az első esetben 17 742 264 részvény lesz forgalomba, így a Mid Europa Partners tulajdonrésze 31,5 százalék közelébe csökken, a kisebbségi tulajdonos 2,33 százalékos részesedést birtokol majd, míg a közkézhányad meghaladja a 66,1 százalékot. A második esetben pedig 17 154 029 részvény lesz forgalomba, amely egyben az is jelentené, hogy a Mid Europa Partners részesedése a cégcsoportban 32,6 százalékra csökkenne, a kisebbségi tulajdonosok 2,4 százalékos részesedéssel rendelkeznének, míg a közkézhányad 65 százalék lehetne.

Nagy tőzsdei cég lesz a Waberer's

A Waberer's eddig forgalomban lévő 14 654 028 részvénye mellé legfeljebb további 3 088 236 darab vagy 2 500 000 darab új részvényt adhatnak el a végső kibocsátási ár függvényében. Ez egyben azt is jelentené, hogy a kibocsátását követően a Waberer's legfeljebb 17 742 264 darab vagy pedig 17 154 029 darab részvénnyel rendelkezhet. Így a kibocsátási ársávval számolva a vállalat piaci kapitalizációja a kibocsátást követően 90,5-108,1 milliárd forint között lehet majd.

Ennél viszont sokkal fontosabb, hogy a közkézhányaddal súlyozott piaci kapitalizáció alapján a Waberer's az 5. legnagyobb cég lehet a Budapesti Értéktőzsdén még akkor is, hogyha a várhatóan legalacsonyabb 50 százalékos közkézhányaddal számolunk. A méreténél fogva pedig a Waberer's egy hiányzó szegmenst pótolhat a BÉT-en. A BUX-indexben való megjelenés azért is fontos, mert így a vállalat részvényeiből vásárolniuk kell az indexkövető alapoknak, amely plusz keresletet, valamint forgalmat jelent. De nem csak a magyar tőzsde részvényindexében jelenhet meg a cég hamarosan, hanem a bécsi tőzsde régiós indexében, a CECE-indexben is.