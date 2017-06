Trump-ellenes klímakoalíció formálódik - Washington helyett Pekinget választja Kalifornia

A Pekingben aláírt megállapodás - amely nem foglal magában kötelező érvényű döntést - a legnépesebb amerikai szövetségi állam és Kína együttműködésének bővítését szorgalmazza, elsősorban az úgynevezett megújuló energiaforrások kiaknázásában és a nulla károsanyag-kibocsátású gépjárművek forgalmazásában. A kaliforniai kormányzó hivatalának közlése szerint kínai és kaliforniai szakemberekből álló közös munkacsoportot is életre hívnak, illetve közösen finanszíroznak majd olyan programokat, amelyek segítségével csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás.A megállapodást Jerry Brown a tudományos ügyek kínai miniszterével, Van Kanggal írta alá, majd fogadta őt Hszi Csin-ping államfő is. A kormányzó egyhetes látogatáson tartózkodik Kínában, ahol két tartománnyal - Szecsuánnal és Csiangszuval - már aláírt hasonló tartalmú megállapodást.Brown szerdán beszédet mond azon a Pekingben rendezett energetikai fórumon, amelyen mintegy 170 ország képviselői vesznek részt, hogy megvitassák, hogyan gátolható meg a globális felmelegedés 2 Celsius-foknál nem nagyobb mértékű növekedése. A konferencián részt vesz Rick Perry, a Donald Trump elnök vezette amerikai központi kormány energetikai minisztere - volt texasi kormányzó - is.Jerry Brown élesen bírálta Trump döntését arról, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a 2015 végén aláírt párizsi klímavédelmi egyezményből, és az északnyugati Washington állam kormányzójával, Jay Insleevel, valamint Andrew Cuomóval, New York állam kormányzójával összefogva, még az elnöki döntés bejelentésének estéjén létrehozta az Egyesült Államok Klímaszövetsége nevű laza szervezetet, amely arra ösztökéli a többi szövetségi államot, hogy hozzájuk hasonlóan - az Egyesült Államok hivatalos kilépése ellenére is - tartsa be a párizsi egyezményben foglalt vállalásokat. Hétfőn kilenc további szövetségi állam (Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Virginia, Minnesota, Oregon, Hawaii), valamint Puerto Rico is csatlakozott a kezdeményezéshez.