Trump miatt fog Amerika lemaradni a technológiai versenyben

Steen Jakobsen, a Saxo Bank vezető közgazdásza szerint a legtöbb gazdaságpolitikai lépés, amit Trump eddig véghezvitt, vagy amiről beszélt negatív és általánosságban a termelékenység ellen hat. Ellenben Kínának konkrét kutatás-fejlesztési terve van, például a kvantum-számítástechnika területén fejlesztenek. Augusztusban Kína egy olyan adattovábbítási technológiát mutatott be a világnak, amikor műholdak segítségével továbbítottak nagy távolságokra adatokat úgy, hogy gyakorlatilag nem lehetett meghackelni a rendszert. Egy újfajta kódolás alapjait fektették le.Kína azt a célt tűzte ki, hogy a technológia számos területén vezető legyen. 2030-ra például világelső akar lenni a mesterséges intelligencia területén. De az állam támogatja a fejlesztéseket például az orvosi eszközök, a repüléstechnika és a robotika területén is.Az Egyesült Államok azonban kritizálja a kínai kormányzat hozzáállását. Szerintük ahelyett, hogy egy szabad, versenyző gazdaságot építenének, arra kényszerítik az amerikai vállalatokat, akik Kínában akarnak megjelenni, hogy a helyi cégekkel közös vállalatokat hozzanak létre és megosszák a szellemi termékeiket.Természetesen az amerikai cégek sem tétlenkednek, a mesterséges intelligencia kiemelt beruházási terület, amit például tegnap a Google okostelefon-bemutatója is bizonyított.Az amerikai cégek egyelőre kétségtelenül vezeti a technológiai versenyt,a mit az is bizonyít, hogy magas profit marginnal működnek, mert gyakorlatilag monopóliumok van bizonyos területeken. De ez változni fog, mert a következő hónapokban megjelennek a kínai versenytársak is - véli az elemző.