Trump első akciója nem rázta meg a tőzsdéket

Mire figyeljünk?

Iránytalanul indult a kereskedés ma hajnalban az ázsiai tőzsdéken, majd mostanra a vezető tőzsdeindexek többsége a pozitív tartományba tudott kapaszkodni. Donald Trump tegnap töltötte hivatalában első munkanapját, melyet azzal kezdett, hogy kiléptette az USA-t a Csendes-óceáni Partnerségből. Mindez persze nem volt meglepetés, emiatt nem is igazán reagáltal rá a piacok.A fontosabb ázsiai tőzsdeindexek 0,5 százalék körüli, vagy ennél is mérsékeltebb emelkedést mutatnak, a japán piac viszont ma is alulteljesítő, a Nikkei 225 index 0,3 százalékkal került lejjebb. A japán részvényeknek elsősorban az erősödő jen okoz problémát, ami rontja az exportszektor versenyképességét.Japánban a nagy exportőr vállalatok közül aközel 3 százalékot esett, míg a2 százalékkal, apedig 1 százalékkal értékelődött le.A pénzügyi szektort is adták a befektetők Japánban, elsősorban a növekvő kockázatkerülés miatt csökkenő állampapír piaci hozamok miatt. Ez nem kedvez a pénzügyi cégek befektetési eredményének.Ami a nemzetközi makronaptárat illeti, az amerikai és a brit GDP lesz a két legfontosabb friss adat a héten. Az Egyesült Királyságban emellett ma hoz döntést a Legfelsőbb Bíróság arról, hogy szavaznia kell-e a parlamentnek az Európai Unióból való kilépésről.