Trumpot már beárazták a piacok

Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint a piacok egyelőre nem félnek Donald Trumptól. Az általa "belengetett" intézkedéseknek a jó oldalát nézik. Részben azt, hogy az új amerikai kormány többet költ majd, ez pedig a gazdaságra is kedvező hatással lesz. Az amerikai gazdaságpolitikában várhatóan protekcionista irányváltás lesz, amely az eddiginél jobban fókuszál az amerikai termelés fejlesztésére és a külföldön termelő amerikai cégek hazacsábítására.A szakember szerint a vámok esetleges bevezetése és egy kereskedelmi háború Kínával elég veszélyes lenne az amerikai gazdaság számára. Ezek egyelőre fenyegetőzések, és erősen kérdőjeles, hogy Trump valóban belemenne egy kétséges kimenetelű háborúba. Leegyszerűsítve, egy kínai termékekre bevezetendő vámra Kínának is lehet válaszlépése, például az, hogy leértékeli saját devizáját, a jüant. Mindez a kínai gazdaság és lakosság számára is problémát jelentene, de elméleti síkon nem lehet kizárni egy ilyen válaszlépést - tette hozzá.Németh Dávid szerint a forintot önmagában Trump beiktatása nem befolyásolja. Hosszabb távon, ha az amerikai gazdaság nagyobb lendülettel növekszik, akkor a Fed gyorsabban emelhet kamatokat. Ez pedig az Európai Központi Banknál is irányváltást eredményezhet, azaz a laza monetáris politikáról szigorúbb irányba indulhat. Ez pedig forintgyengítő hatással járhat. A mérleg másik serpenyőjében azonban ott van a magyar gazdaság növekedése, amely viszont a forintot erősíti. Összességében, ha nem lesz komolyabb sokk a nemzetközi gazdaságban, és Trump sem hoz durva intézkedéseket, akkor a forint árfolyama is nyugodt maradhat - vélekedett a K&H Bank vezető elemzője.Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a piac nagyjából már beárazta, amire Donald Trump elnökségétől számítani lehet, beiktatásától nem várható komoly hatás a forint árfolyamára, ehhez meg kell várni az első intézkedéseket.Ami érdekes lehet, a dollár/euró kurzus, azon keresztül esetleg valami lecsapódhat a forint árfolyamában - mondta az MTI-nek, hozzátéve, hogy Magyarország számára azonban sokkal fontosabb az euró/forint, mint a dollár/forint árfolyam. Virovácz Péter szerint az, hogy Donald Trump az eddig hallottak alapján egy igen erőteljes fiskális lazításra készül, mindenképpen támogatja az amerikai piacokon a komolyabb kamatemelést, ami egyértelműen dollárt erősítő hatású lehet, és így a forint dollárral szembeni árfolyama is gyengülhet.Felidézte: Trump múlt heti beszédében azt hangsúlyozta, hogy rövid távon mindenképpen gyengébb dollárt szeretne.A devizapiaci mozgásokat az fogja befolyásolni, hogy a Fed vagy az új elnök lesz erősebb, amikor arról lesz szó, a dollár milyen irányba mozogjon, hogy a Fednek vagy Trumpnak hisz jobban a piac. Ennek fényében nehéz lenne most konkrét irányt megjelölni, meg kell várni az első fontosabb intézkedéseket, akkor talán már kirajzolódik egy irány - mondta az elemző.Megjegyezte, hogy személy szerint inkább dollárt gyengítő hatást lát, de ez nagyon függ attól, Trump mennyire lesz képes lebeszélni a piacokat arról, hogy nagyon számítsanak a kamatemelésre.