Túl nagyra nőttek a feszültségek a Volkswagennél

Úgy tűnik, tényleg nagy hullámokat vetett a Volkswagen konszernen belül az anyamárka Volkswagen és a Skoda közötti feszültség, és az autógyártó csoport menedzsmentje komolyan foglalkozik egy olyan megoldással, amellyel ki lehetne békíteni a csoporttagokat. Tegnap este Matthias Müller, a konszern vezérigazgatója 400 topmenedzser előtt Wolfsburgban beszélt a VW új stratégiájáról , amelynek lényege, hogy a volumenmárkákat, a Volkswagent, a Skodát és a SEAT-ot a korábbiaknál jóval inkább elkülönítenék, és 14 vásárlói csoport alapján új fókuszt határoznának meg a márkáknak az európai autópiacon.mondta Müller.tette hozzá a vezérigazgató.A következő lépés az lesz, hogy a VW csoport a prémium márkát is jobban elszeparálja, a stratégiát pedig Európán kívülre is kiterjesztik. Ezzel párhuzamosan a hatékonyságot is tovább javítanák a prémium márkáknál, a jövőbeni elektromos autók gyártásához használt PPE platform segítségével jelentősen lefaragnák a fejlesztési költségeket a Porschénál és az Audinál. múlt héten írtunk róla , hogy az elmúlt években a Skoda olyan sikeres lett, hogy a Volkswagen vezetői és a szakszervezeti vezetők már arról beszélnek, meg kellene szűntetni a cseh autógyártó kivételezett helyzetét (fizessenek magasabb díjat a VW csoport technológiájának használatáért) a csoporton belül, és a Skoda gyártásának egy részét át kellene csoportosítani Németországba, hogy a Volkswagen üzemeinek kihasználtsága emelkedjen, és ne legyen szükség létszámleépítésre az anyacégnél. Csehországban már a legmagasabb szinten foglalkoztak az üggyel, a cseh miniszterelnök, Bohuslav Sobotka találkozott is a Skoda vezetőivel és az ottani szakszervezeti vezetőkkel is, hogy kiderítse, mekkora veszélyben van a csehországi gyártás.A héten megnyugtató hírek érkeztek a Skoda csehországi jövőjével kapcsolatban, a Skoda vezérigazgatója, Bernhard Maier azt mondta, Csehország lesz továbbra is a Skoda gyártási központja, és azt tervezik, hogy az elmúlt hónapok 3000 fős létszámbővítésén felül további alkalmazottakat vennének fel, mivel a mostani modellek olyan keresettek, hogy a gyártás csúcsra pörgött. Maier azt mondta, hogy a Skoda csak a keresletben mutatkozó csúcsok idején venné igénybe a Volkswagen kapacitásait, a csehországi gyárak maradnak az elsődleges kapacitások. És hogy mi lesz a Volkswagen által kifejlesztett technológia (pl. az MQB platform) használatáért fizetendő díjjal? Ezzel kapcsolatban Maier azt mondta, nem látja szükségesnek, hogy változtassanak az összegen.A konszernen belüli feszültségek nem viselték meg a Volkswagen részvényeit, az elmúlt másfél hónapban 15 százalékot emelkedett a Volkswagen árfolyama.