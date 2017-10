Túl szép, hogy igaz legyen - Most kezdődik a tőzsdei zuhanás?

2007

Minden idők legnagyobb fals kitörése 2007-ben volt, július közepén 8152 pontig emelkedett a DAX, vagyis csak hajszálnyival a 2000. március eleji 8136 pont fölé, hogy onnan a válság alatt 56 százalékot zuhanjon. Utólag már nem nehéz beazonosítani a gigantikus dupla csúcsot, amit a 2000-es és a 2007-es csúcs jelölt ki.

2013

A 2007-es 8100 pont feletti csúcsok után a globális válság alatt a DAX nagyot esett, 2009. március elején 3589 ponton érte el a mélypontját, és egészen 2013. március közepéig kellett várni, hogy a korábbi csúcsok közelébe emelkedjen a DAX, a 8074 pontos szintről azonban lefordult a német tőzsde, és egy hónap alatt 7418 pontig esett, vagyis 656 pontos eséssel 8 százalékkal került lejjebb. A következő nekifutás is nagy korrekcióval zárult, május közepén ugyanis jóval a 2007-es csúcs fölé, 8558 pontig emelkedett a DAX, hogy aztán újra megviccelje a bullokat, és egy hónap alatt 902 pontot esve egészen 7656 pontig zuhanjon.

2014

2014. június végére 10 050 pont közelébe emelkedett a DAX, az azt követő nagy amplitúdójú csapkodás után december elejéig tartott, hogy újabb csúcsra emelkedjen a DAX, a 10 093-as új csúcs azonban csak beijesztés volt, egy hét alatt 870 pontot, közel 9 százalékot zuhant a DAX.

Mi jöhet most?

A DAX ma új történelmi csúcsra emelkedett, de napon belül már el is kezdődött a profitrealizálás. Nem lennénk meglepődve, ha újra megviccelné a befektetőket a DAX kitörése, és a múltban már sokszor látott fals kitörést produkálna a német tőzsde, ezt támogatja egyébként az is, hogy a csúcskísérlethez relatíve messziről több mint 1000 pont távolságból, 11 869 pontról futott most neki a DAX. A legutóbbi kitörést megelőző szeptemberi bázisépítés nagyjából azon a 12 600 - 12 700 közötti sávban történt, ahol a júliusi csúcs is volt, nem lennénk meglepődve, ha a következő napokban odáig visszacsorogna az árfolyam, és ha ott sikerül támaszt találnia, akkor folytatódhat az emelkedés.