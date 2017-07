Túl sokat kerestek, most inkább visszaadják a pénzt

Egyre kevesebb az olyan hedge fund, amelyik hosszú távon túl tudja szárnyalni a benchmarkját

Vannak azonban ellenpéldák, a Pharo Macro Fund például annyi pénzt keresett már az idén, hogy inkább egyből el is küldi a profitot a befektetőinek

Miközben az utóbbi években az abszolút hozamú alapok közül egyre kevesebb képes alfát, tehát benchmark fölötti hozamot generálni, azért találni néhány sikertörténetet. Ezek közül az egyik a Pharo Macro Fund, amely miután az idén ismét sikeresen legyőzte a piacot bejelentette, hogy kifizeti a profitot a befektetőinek, mivel félnek, hogy túl nagyra nőnek, ha így folytatják.A Pharo Fund még 2015-ben elnyerte a Financial News legjobb globális makroalapja címét, és a Bloomberg szerint 2017 első félévében 12 százalékos hozamot produkált, amivel sikerült is leelőznie a legtöbb versenytársát.A vállalat igazgatója, Guillaume Fonkenell szerint a sikernek azonban ára van, az alap optimális tőkéje 5-6 milliárd dollár környékén van, ha pedig ez tovább duzzad, akkor az a jövőbeni hozamok számlájára menne.A Pharoval kapcsolatban egy svájci alapkezelő, Notz Stucki is megszólalt, szerinte az ilyen alapmenedzsereket kell keresnie a befektetőknek, mivel ők igazán elhivatottak az alap hozamai felé, és nem csak arra hajtanak, hogy minél több pénz áramoljon az alapjaikba magasabb kezelési költséget generálva. Szerinte a kevesebb tőke nagyobb rugalmasságot nyújt a Pharo számára.