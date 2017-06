Tüntetnek a Tesco dolgozói jövő szombaton

Hozzátette: a demonstráción a Tesco képviselőinek a szakszervezetek képviselői petíciót adnak át, amelyben összefoglalják a dolgozók bérproblémáit, illetve arra kérik a munkáltatót, hogy a szakmunkás garantált bérminimumon foglalkoztatottaknak (12 500 ember) korábban bejelentett bruttó 4 ezer forintos béremelésnél nagyobb mértékben emelje a bérét. Azt is kérik, hogy a cég kezelje a bértorlódás problémáját - mondta.Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke közölte: már több mint 8000 dolgozó támogatta aláírásával a demonstrációt. A Tesco összesen 16 500 munkavállalót foglalkoztat.Sáling József megjegyezte: a demonstráción a résztvevők száma nagyban függ a cég jövő szombatra vonatkozó munkabeosztásától is, a szakszervezetek 500-1000 résztvevőre számítanak.A szakszervezetek szerint az áruházlánc elzárkózott attól, hogy tavalyi ígéretének megfelelően emeljen a fizikai munkavállalók fizetésén. Így az áruházlánc a januári kötelező béremelésen túl nem hajlandó továbbiakra.A cégnél 17 500-an dolgoznak, januárban 12 500 embert érintett a kormány által előírt kötelező szakmunkásminimálbér-emelés, ők meg is kapták az előírt 161 ezer forintot. A többieknek azonban, akik eddig 161 ezer forint felett kerestek, nem emeltek arányosan. Ez fejenként 30-35 ezer forintot kellett volna, hogy jelentsen.A többi üzletláncnál megtörtént az arányosítás, de a Tesco közölte, neki nincs erre pénze.A Tesco múlt hónapban jelentette be az utóbbi hat hónap második bérfejlesztését, és ezzel az idei évben 1 milliárd forintot fektetett a magyarországi bérek emelésébe, aminek következtében több mint 13 ezer munkatárs jövedelme nő - közölte korábban a vállalat.Sálig József ezzel kapcsolatban viszont elmondta, hogy a cég bérköltsége évente közel 40 milliárd forint. A béremelés aránya nemzetgazdasági átlagban 14,3 százalékos volt, ez az 1 milliárd körülbelül 2,3 százalékot jelent. A szakszervezet elnöke hozzátette, ez az arány nevetségesen kicsi.