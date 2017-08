Uborkaszezon? Dehogy! Nézd meg, mi megy a román tőzsdén!

Idén júliusban a hat régiós tőzsde összesített forgalma öt százalékkal, közel nyolcmilliárd euróra emelkedett. Az alábbi ábrán minden évből csak a júliusi adatokat emeltük ki, hogy lássuk a forgalmi trendeket szezonalitástól függetlenül. Ebből az derül ki, hogy 2012 óta emelkedik a régiós tőzsdék összesített forgalma, az elmúlt öt évben közel 20 százalékot emelkedett a régió hat tőzsdéjének együttes forgalma.

Júliusban már éreztette hatását a nyár, amikor jellemzően alacsonyabb a tőzsdei forgalom, a márciusi és a májusi 10 milliárd euró fölötti forgalmakat követően júliusban már csak 7,3 milliárd euró volt a hat régiós tőzsde összesített forgalma.

Az elmúlt hónapokban a régiós tőzsdék között nem változott a sorrend, Varsó, Bécs, Budapest, Prága, Bukarest, Ljubljana a sorrend. Viszont vannak érdekes mozgások az elmúlt évek júliusi adatait figyelve: a bécsi tőzsdei forgalom 2011 júliusa óta nem volt ilyen magas (most 2251, akkor 2405 millió eurós forgalom), de a magyar tőzsdének sem kell szégyenkeznie, amely felülmúlta az elmúlt három év júliusában elért forgalmat, utoljára 2013-ban volt ennél nagyobb a forgalom, akkor 906 millió euró értékben kötöttek üzletet a befektetők. (Idén júliusban 650 millió euró értékben)A forgalmak folyamatos alakulását tekintve elmondható, hogy a magyar tőzsde továbbra is biztos harmadik helyezett a régiós tőzsdék között. Ugyan mind a cseh, mind a román tőzsde forgalma csökkent júliusban, ennek ellenére a román tőzsde még közelebb került a prágai tőzsdéhez és az előző havi 242 millió eurós különbséghez képest már csak 191 millió euró választja el a két tőzsdét egymástól. A negyedik hely tehát továbbra is a cseh tőzsdét illeti, utolsó helyen a szlovén tőzsde áll, továbbra is nagyon alacsony, 25 millió eurós forgalommal.

Némileg torzítja a képet az, hogy a különböző tőzsdéken eltérő az egyes hónapokban a kereskedési napok száma, ezért ha pontosabb képet szeretnénk kapni, akkor érdemes a napi forgalmi adatokat is megvizsgálni. A következő grafikonon ezeket ábrázoltuk.Az átlagos napi forgalmat tekintve látható egy nagyobb esés a régiós tőzsdék forgalmában, azonban év/év alapon egyedül a prágai és a ljubljanai tőzsdén csökkent a forgalom, előbbin közel 28 százalékkal, utóbbin közel négy százalékkal volt alacsonyabb a volumen, ez beleillik a cseh tőzsdei forgalom eső trendjébe, a részvénypiaci volumen évről évre csökken.

A tavalyi júliusi szintekhez képest a román tőzsde forgalma emelkedett a legnagyobb mértékben, de a magyar tőzsde is jól szerepelt. Az osztrák és a varsói tőzsde mérsékelten bár, de szintén tovább növelte forgalmát az előző évi, júliusi értékhez képest.A magyar tőzsdén a tőzsdei forgalom tartósan relatív magas szintje annak tudható be, hogy a hazai blue chipek többsége több éves csúcsra emelkedett, ráadásul az utóbbi hetekben olyan kispapírokban mint az Opimus és a Konzum is, több százmillió forintos volt a napi forgalom. Bár a júliusi statisztikában még nem látszik, de hatalmas ralit láttunk az Appeninn-papírok árfolyamában, a CIG Pannonia-részvények árfolyamában és több másik kis piaci kapitalizációjú vállalat részvényének árfolyamában. Ez pedig további volumennövekedést jelent a magyar tőzsde számára.Az osztrák tőzsdei forgalom emelkedésében szinte mindegyik fontosabb részvény szerepet játszik, az elmúlt hónapokban élénkült a bankpapírok és az energetikai cégek piaca is. A román tőzsdén továbbra is az a sztori, hogy az ország részvénypiaca a várakozások szerint egy kategóriával feljebb, feltörekvő piaci besorolásba kerülhet, ráadásul új részvények érkeztek és érkeznek a tőzsdére, tavaly decemberben a MedLife, idén májusban pedig a Digi részvénykibocsátása történt meg, ezeknek a papíroknak a forgalma is emelte a román tőzsde összforgalmát. A hazai és a külföldi befektetők érdeklődése egyre nagyobb a román tőzsde iránt. A Berenberg úgy látja, hogy erős gazdaságélénkítés figyelhető meg Romániában és az egyre növekvő magánnyugdíjpénztári alapok is támogatják a vállalatok tőzsdére lépését.Az idei első hét hónap forgalmát összehasonlítva a tavalyi év első hét hónap forgalmával, a varsói tőzsde emelkedik ki a 42 százalékos volumen növekedéssel.