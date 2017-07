Úgy költ a Samsung, mintha nem lenne holnap

A Samsung nem csak mobilgyártó, de mobilgyártók beszállítója is. Piacvezető a memóriachipek terén, az üzletágban éves szinten 10 milliárd dollárnyi beruházásokat visz véghez, hogy versenyképes maradjon az olyan riválisokkal szemben, mint az SK Hynix, vagy a Toshiba.A hatalmas dél-koreai beruházás mögött politikai okok is állnak, az ország elnöke ugyanis munkahelyteremtésre szólította fel a helyi vállalatokat. Miután a Samsung nemrég bejelentette, hogy 380 millió dollárból épít gyárat az Egyesült Államokban, így nagy volt rajta a nyomás, hogy hazai piacán is beruházzon.A memóriachipek piaca most nem egy rossz üzlet, a várakozások szerint idén rekordprofitot érhet el az iparág. Az okostelefonok és a szerverek iránti kereslet felfutott, amivel párhuzamosan a chipek iránti kereslet is megugrott, ez pedig felhajtotta az árakat. A kínálathiány állandósult a piacon, a gyártók pedig milliárdokat fordítanak a kapacitásbővítésekre. A Samsung pedig a legnagyobb szereplő, az első negyedévben a memóriachipek globális bevételének 40 százaléka vándorolt hozzá.A legújabb beruházás keretein belül 14,4 ezer milliárd dél-koreai wonból építene egy új gyárat Pyeongtaekben 2021-re, további 6 ezer milliárd wonból pedig egy új gyártósorral bővíti Hwaseongban lévő gyárát. A ma bejelentett beruházás összértéke 18,6 milliárd dollár lesz.