Új gyárat épít a Samsonite Magyarországon

A termelési kapacitás megerősítése érdekében a Samsonite új szerelőüzemet nyit Magyarországon. Az új gyár száz új munkahelyet teremt, az itt gyártott termékek pedig hozzájárulnak Magyarország növekvő exportjához - mondta a gyármegnyitón Pana Petra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára.A beruházásra 889 millió forint állami támogatást kapott a Samsonite, az ipari parkra 2,5 milliárdot, útépítésre pedig 3 milliárd forintot különítettek el. Emellett képzési központot is létesítenek a gyárhoz szükséges szakképesítés támogatására, erre 2 milliárdot költenek.A belga vállalatnak ez lesz a második gyára hazánkban, Európán belül ezen kívül csak Belgiumban van üzeme. A modern technológia is megjelenik az új üzemben, a 20 ezer négyzetméteres épületet teljes egészében szoftver irányítja, a meleg vizet pedig napenergia segítségével szolgáltatják. A bővülő kapacitásnak köszönhetően a cég teljes gyártási tevékenysége 17 százalékkal nő, így jövőre várhatóan 1,4 millió terméket állítanak majd elő. Az új üzem létrehozásával arra törekednek, hogy a "Made in Europe" címkét erősítse a vállalat. A Made-In-Country Index (MICI) statisztikája szerint ez a harmadik legelismertebb címke a világon a "Made in Germany" és a "Made in Switzerland" után, amit a minőséggel, a magas biztonsági előírásokkal és a tisztességes munkakörülményekkel azonosítanak.