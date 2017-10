Új kedvenc részvénye van a hazai alapkezelőknek

Az elmúlt hónapban elég hektikus mozgásokat láthattunk a BUX-ban, a hónap közepén még új csúcsra emelkedett a részvényindexek értéke, azonban utána esésnek indult, végül pedig 37291 ponton zárta a szeptembert.A rövid távú kilátásokat illetően a hazai alapkezelők optimistábbak lettek, mint egy hónappal ezelőtt, már senki sem vár a BUX indexre komolyabb esést. Viszont a hazai alapkezelők többsége jelentős emelkedésre sem számít, a válaszadók 88 százaléka szerint +/- 5 százalékos sávban mozoghat a budapesti tőzsde indexe.

A hosszú távú kilátásokat illetően némileg esett azok aránya, akik komoly emelkedést jósolnak a BUX indexre, jelenleg a megkérdezett alapkezelők 29 százaléka 5 százalék és 15 százalék közötti erősödést vár, míg szeptemberben 33, augusztusban pedig 50 százalékuk számított ilyen mértékű emelkedésre.Az alapkezelői válaszokból képzett hangulati indikátorokon az látszik, hogy míg 3 hónapos időtávon jelentősen erősödött az optimizmus, addig hosszú távon kisebb mértékben, de szintén csökkent a pesszimizmus.

Ebben a hónapban alett a hazai alapkezelők új kedvence, mely értéke 2 százalékot esett szeptemberben. A legfontosabb hír az utóbbi hetekben a vállalat körül az volt, hogy novembertől Orbán Gábor eddigi általános vezérigazgató-helyettes lett a társaság vezérigazgatója, vagyis 25 év után már nem Bogsch Erik tölti be ezt a pozíciót. De legalább ennyire fontos döntés volt, hogy Bogsch Erik (akinek a személyével mindenki azonosítja a vállalatot) marad az igazgatóság elnöke és operatív feladatokat is ellát, közvetlenül felel a kereskedelem, a nemzetközi és a kormányzati kapcsolatokért.Az alapkezelők továbbra is szeretik a. A hazai olajtársaság közgyűlése a menedzsment javaslatát elfogadva tavasszal megszavazta az úgynevezett részvényfelaprózást, amelynek értelmében a törzsrészvények névértéke nyolcadára, 125 forintra csökken, ezzel párhuzamosan a törzsrészvények száma nyolcszorosára nőtt. A menedzsment indoklása szerint a lépés elsődleges célja, hogy a Mol-részvényt elérhetőbbé, vonzóbbá tegye a kisbefektetők számára.Az alapkezelők már kevésbé szeretik a, mely az elmúlt napokban nagy volumenben vette a Telekom-törzsrészvényeket a vállalat munkavállalói ösztönző programja miatt, melynek a keretében 2018 áprilisáig, közel 12 hónapon keresztül saját részvényeket vásárol kb. 2,6 milliárd forint értékben, amelyeket áttranszferál a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) szervezet részére.Azárfolyama nagyot esett szeptemberben, volt olyan nap, amikor 4 százalék feletti mínuszt mutatott a magyar bankpapír. Az esésben szerepe lehetett annak, hogy lejárt az a 180 napos időszak, amíg a bank egyik nagytulajdonosa, a Groupama nem adhatja el részvényeit (a Groupama kiszállására egyébként semmilyen bizonyíték sincsen, a vállalat nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban), piaci forrásainktól úgy tudjuk, hogy több piaci szereplő is nagy volumenű eladásokkal a Groupama esetleges kiszállására pozícionálja magát. Ezen felül fontos technikai szintek áttörése is elindíthatta a lavinát, és az is biztos, hogy az MNB bejelentései és az orosz bankválság sem segítették az OTP árfolyamát.