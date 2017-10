Új részletek a Mol gigaprojektjéről

A Mol petrolkémiai projektjéről, valamint a vállalati stratégia végrehajtásának fejleményeiről a Portfolio Energy Investment Forum 2017 konferencián is szó lesz. Még nem késő regisztrálni. ÁTTEKINTÉS

Az ország történetében ez a legnagyobb olyan egyszeri beruházási támogatás, amellyel a magyar kormány magyar irányítású vállalatot támogat

Az új petrolkémiai üzem zéró emisszióval állítja majd elő az európai polioltermelés 15 százalékát, termelése pedig évente 70 milliárd forinttal gyarapíthatja a magyar GDP-t

(..) Csak Magyarországon évente átlagosan 100 milliárd forintot fordítunk beruházásokra. Az új stratégiánk egyik leghangsúlyosabb eleme, a közel 1 milliárd eurós petrolkémiai komplexum létrehozása is itt valósul meg. Tiszaújváros fontos szerepet tölt be a Mol-csoporton belül, világszínvonalú üzemeink vannak itt. A petrolkémiai beruházások révén pedig a térség legnagyobb vegyipari konglomerátumát hozhatjuk létre, ezzel a Mol-csoport lesz az egyetlen, ilyen terméket integráltan gyártó vállalat Közép-Kelet-Európában

Amint arról beszámoltunk, az Európai Bizottság szerdán engedélyezte a 874 millió euró (271 milliárd forint) összértékű projekt állami támogatását. A Bizottság részben azért engedélyezte a regionális beruházási támogatást, mert a Mol-csoport beruházása a Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét magában foglaló, észak-magyarországi régióban valósul meg, és ezzel elősegíti a régió fejlődését és közel 200 közvetlen, hosszútávon is fenntartható, nemzetközi szinten versenyképes munkahelyet teremt. A Mol közleménye szerint ugyancsak a döntés mellett szólt, hogy az új üzemnek köszönhetően egy újabb, nemzetközi szinten is keresett, kiváló minőségű termék gyártása kezdődik meg Borsodban, ami szintén hozzájárul majd Tiszaújváros elismertségéhez a nemzetközi vegyiparban. Emellett a beruházás megvalósulása alatt az építési fázisban várakozások szerint több ezer indirekt munkahelyet teremt, mely jelentősen élénkíti a helyi gazdaságot is - közölte a Mol.- mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a csütörtöki sajtótájékoztatón.A következő években kezdődő beruházás révén megvalósuló ipari létesítmény évente 200 000 tonna propilén-oxidot termel majd. Ezt a propilén-oxidot alakítja majd poliol termékké a Mol-csoport. A komplexum több létesítményből áll majd: a propilén-oxid üzemen kívül több poliol gyártósorból és számos, az üzemek működéséhez szükséges kiszolgáló létesítményből. A poliolokból előállítható poliuretán műanyagokat világszerte széles körben alkalmazzák az építőiparban, autó-, csomagoló-, és bútoriparban.A Mol 2030-as hosszú távú stratégiájában körvonalazott tervek szerint 4,5 milliárd dollár értékben szándékozik beruházni a petrolkémiai üzletágban 2017-2030 között. A Tiszaújvárosban felépülő komplexum a Mol-csoport és Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb organikus beruházási projektje lesz a következő öt évben.Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója szerint nem pusztán vegyipari, hanem "ipartörténeti jelentőségű" beruházás indul, hiszen az a 10 legalacsonyabb jövedelmű európai régió egyikében valósul meg és csökkenti az országon belüli gazdasági egyenlőtlenségeket.- mondta.- fogalmazott Hernádi Zsolt.