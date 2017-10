Új világ jön: a világ túloldaláról hozhatják el ide a városi forradalmat

Kína, a 16 millió megosztott bicikli hazája

a biciklimegosztás hazájában közel 40 alkalmazás verseng a felhasználókért és országszerte közel 16 millió bicikli áll szolgálatban.

Az elmúlt években több millió színes bicikli árasztotta el a kínai nagyvárosokat, a sárga, piros vagy kék bicikikről már messziről látszik, melyik kerékpármegosztó szolgáltatáshoz tartoznak, szinte fillérekért bárki használhatja őket, csak le kell tölteni egy appet, és máris indulhat a felhőtlen tekerés. A szolgáltatás rugalmas, olcsó, és nem kell aggódni a parkolás miatt sem, a kerékpárokat a legtöbbször ott hagyhatjuk, ahol akarjuk, a következő felhasználó GPS segítségével találja meg őket. A hagyományos közbringarendszerektől eltérően a legnagyobb bicajmegosztók, mint a kínai Ofo vagy a Mobike dokkolók kiépítése nélkül árasztotta el biciklikkel a kínai nagyvárosokat, a cél pedig most a világméretű terjeszkedés, a nagy bicajmegosztók az amerikai és az európai nagyvárosokat vették célba. A verseny óriási,Csak Pekingben 2,35 millió bicikli van, ami 15 különböző szolgáltatóhoz tartozik.Az egyik legnagyobb kínai biciklimegosztó az, ami a pekingi egyetem diákjainak projektjeként indult, az ötletgazda Dai Wei volt, aki biciklis turizmust hallgatott az egyetemen. A cég először kínai nagyvárosokban terjeszkedett, elsőként Pekingben és Sanghajban jelent meg 2016-ban, majd az év végétől San Fransiscóban is elérhetővé vált. Kína mellett néhány amerikai és brit nagyvárosban is jelen van, valamint Ausztráliában, Ausztriában, Csehországban, Kazahsztánban, Olaszországban, Oroszországban és Thaiföldön is egy-egy városban. Több mint 10 millió bicikli van a rendszerében (az év végére 20 millió akarnak) és 15 országban 200 millió embert szolgált eddig ki a világ 180 városában.

Forrás: AFP, fotós: Iculas Asfouri

A pekingi központtal működőa világ legnagyobb biciklimegosztójának számít, és idén külföldön is terjeszkedett: Szingapúrban, Manchesterben, Firenzében és Milánóban. Szeptemberben Londonban indult el, de Japánban és Malajziában is jelen van már. Összesen 180 városban kínál biciklimegosztó szolgáltatást, 100 millió regisztrált felhasználója van és 6 millió biciklivel működik. A cég saját bevallása szerint azt a minden közlekedő által ismert dilemmát akarta megoldani, hogy mivel közlekedjünk, amikor a célunk gyalog túl messze van, de annál azért közelebb, hogy pénzt és időt áldozzunk taxira. A Mobike minden új technológiát segítségül hív, hogy tökéletesítse szolgáltatását, közel félmilliárd dollárt költött fejlesztésekre a big data, a cloud computing és a mesterséges intelligencia területén.

Forrás: AFP, fotós: Robert Lever

Hogy néz ki a piac?

Idén áprilisban indult Hongkongban a, de az első hónapok nem voltak könnyűek - mondta el az alapító, Raphael Cohen. A 7,5 milliós lakosú városban főleg a vandalizmussal gyűlt meg a bajuk. Pedig ez az a város, ahol jó alternatíva lehet a közlekedésre a bicikli, mert túl sok az autó és a tilosban parkolás komoly problémákat jelent.A biciklimegosztás nem újkeletű dolog, már számos városban létezik, nem a kínai startupok találták fel. Sok helyen a helyi tömegközlekedési cégek üzemeltetik, akik kvázi monopolhelyzetben vannak és nem is túl rugalmasak, mivel csak el kell menni egy dokkolóállomásra, hogy hozzájussunk és oda is kell visszavinni őket.Hollandia például híresen nagy biciklis nemzet, van egy országos biciklimegosztójuk is, az OV-fiets 8500 biciklivel és 252 állomással. A francia Vélib a világ második legnagyobb "hagyományos" városi biciklimegosztója, még úgy is, hogy az induló több mint 20 ezer bicikli mintegy 80 százalékát ellopták vagy megrongálták. Volt, amit Kelet-Európában, volt, amit Észak-Afrikában találtak meg, de volt, amit egyszerűen csak bedobtak a Szajnába. Jelenleg 24 ezer biciklivel működnek és összesen 1800 dokkolóállomás van a városban.

Forrás: AFP, fotós: Arthur Erbulot

Magyarországon Esztergomban indult el a legelső közösségi biciklis rendszer, 2013 szeptemberében, ami egy helyi bicikligyártó, a Neuzer indított 93 biciklivel és 9 dokkolóállomással. A következő város Szeged volt, ahol megjelentek a közösségi biciklik, a CityBike Szeged szintén 2013-ban kezdte meg működését. Budapesten 2014-ben indult el a Bubi a Mol támogatásával, jelenleg 112 dokkolóállomással és közel 1300 biciklivel működik. Győrben és Kaposváron szintén működik biciklimegosztó, sőt, az utóbbiban elektromos bicikliket és rollereket is lehet kölcsönözni.

Forrás. MTI, fotós: Róka László

Az új üzleti modell

Akik pénzt tesznek bele

Az iiMedia Research adatai szerint az év végére közel 1,5 milliárd dolláros piac lehet a biciklimegosztás, míg 2019-re elérheti a 3,5 milliárd dollárt és naponta 100 millió feletti utat teljesíthetnek a bérbiciklik.

Mindent elárasztanak a biciklik?

Európába jönnek az olcsó kínai biciklimegosztók

A hagyományos, városi tömegközlekedési vállalatok által működtetett biciklis szolgáltatásokhoz képest jóval nagyobb, több milliós nagyságrendű bicikliparkkal működnek a kínai biciklimegosztók. A nagy különbség, hogy sokkal, rugalmasabbak tudnak lenni, mivel nincs szükség dokkolókra, így tulajdonképpen bárhol, bármikor ott lehet hagyni a biciklit.A Mobike járműveinek első kerekén például egy zár van, amit egy kis generátor, egyes modelleken pedig napelem működtet. Internetösszeköttetés van a zárhoz, egy egyedi QR-kód beszkennelésével tudják feloldani a felhasználók és kézzel kell lezárni őket. A felhasználókat pontozza a rendszer, pluszpontokat kap valaki, ha problémamentesen teljesít egy-egy utat, vagy barátokat hív meg, vagy ha akár más szabálytalankodókat jelent. Viszont súlyos pontlevonás jár akkor, ha valaki a parkolási vagy a közlekedési szabályokat megszegi, ha elfelejti lezárni a biciklit, ha elveszti azt vagy jogtalanul veszi igénybe. Azok a felhasználók, akik egy bizonyos pontszám alá esnek, csak jóval drágábban használhatják a bicikliket.Az Ofo szolgáltatása kissé másként működik, a letöltött alkalmazás egy kódot küld, amivel fel lehet oldani a biciklit. A közös bennünk, hogy nem kell infrastruktúra, mivel nincs szükség dokkolóállomásokra, így bárhol lehet használni őket. Okostelefonos alkalmazások kellenek hozzá, amelyek GPS alapján meg is találják a közelben lévő bicikliket. A szolgáltatás olcsó, mindössze pár centbe kerül, a Mobike például félóránként 15 cent körüli összeget számol fel fél óráért (ha helyesen használod), sőt, ingyenes is lehet, amikor épp az a cél, hogy új felhasználókat vonjanak be.Nehéz elhinni, hogy fenntartható üzleti modellt lehet létrehozni 15 centes utakból, amikor a biciklik gyártási költsége 3000 jüan (440 dollár) körül van. Arról nem is beszélve, hogy áldozatul eshetnek a vandalizmusnak, vagy a nem rendeltetésszerű használat során megrongálódhatnak, így fenn kell tartani egy csapatot, aki javítja és karbantartja őket. És sokszor nem tartanak tovább fél évnél ezek a biciklik.A kínai biciklimegosztók pénzügyi adatait nem ismerjük, de feltételezhetően masszívan veszteségesek. De ez egyelőre nem számít, a cél, hogy a versenytársakat kiszorítsák és ahol csak lehet, ott egyeduralkodók legyenek, biztosítva a jövőbeli profitokat maguknak. Az Ofoban is tulajdonos Shunwei Capital szakértője szerint várni kell egy-két évet, amíg a verseny némileg mérséklődik, de ezt követően gyorsan elérik majd azt a szintet a cégek, hogy legalább a gyártási költségek megtérüljenek.Ha bejönnek a kínai startupok számításai és sikerült egy-egy piacon akár az első időszaki veszteségek árán is közel monopolpozíciókra szert tenni, akkor hatalmas üzlet lehet a biciklimegosztás. Ennek fényében pedig nem kétséges, hogy sorakoznak a befektetők. Főleg egy olyan időszakban, amikor a legtöbb iparág kihívásokkal küzd, vonzó tud lenni egy olyan üzleti modell, ami ilyen potenciális növekedéssel kecsegtet.A kínai e-kereskedelmi óriás, például az(pontosabban pénzügyi részlege, az Ant Financial) az Ofo befektetője. Bizonyára nem csak a biciklimegosztás, mint iparág érdekli, de az is, hogy a saját szolgáltatásait is hozzá tudja kapcsolni, például az internetes fizetéseket (Alipay). Ráadásul értékes adatokhoz juthat a felhasználók szokásairól. Az Ofo befektetői között találjuk még az orosz, amobilgyártót, a kínai autómegosztót, a-ot és akockázati tőke társaságot, akik összesen 450 millió dollárt tettek bele. 2017 júliusában volt egy újabb finanszírozási kör, amikor az Alibaba, aés a CITIC vett részt, összesen 700 millió dollárral. És a hírek szerint itt nem állnak meg, nyáron arról szóltak a hírek, hogy egy újabb 1 milliárd dolláros finanszírozási körről tárgyalnak, amiben többek között a japánis részt vehet.A Mobike anyavállalata, a Beijing Mobike Technology csak idén összesen közel 1 milliárd dollárnyi forráshoz jutott. Az utolsó körre júniusban került sor, amikor 600 millió dollárt kapott aáltal vezetett konzorciumtól.A Gobee augusztusban vont be először tőkét, bár a többiekhez képest egyelőre csak "kispályás", hiszen első körben 9 millió dollárt kapott, többek között azegyik alapjától és a-tól. De van olyan is, például a júniusban indult HobaBike, amelyikszerzett tőkét az induláshoz.A befektetői érdeklődés akkora, hogy gyorsan elérték a milliárdos vállalatértéket a kínai biciklis startupok. Az Ofo értéke a legutóbbi, áprilisi finanszírozási kör alapján 2 milliárd dollár volt, de a céghez közel álló források szerint a következő tőkebevonásra 3 milliárd dollárhoz közeli értéken kerülhet sor. A Mobike értékét szintén 2,7-3 milliárd dollárra teszik a júniusi forduló után.A nagy verseny egyik kimenetele lehet a konszolidáció, a hírek szerint a Mobike és az Ofo befektetői tárgyalásokba kezdtek a két cég esetleges egyesítéséről, amivel a legnagyobb kínai szereplő jönne létre, közel 4 milliárd dolláros vállalatértékkel. Ez nem is lenne egyedülálló eset, hiszen a két cég nagytulajdonosai, az Alibaba és a Tencent track recordjában van hasonlóra példa, amikor startupokba tettek pénzt és később egyesítették őket.A kisbefeketőknek nem sok minden jut ezen cégek sikereiből, de mielőtt irigyelni kezdenénk a tulajdonosokat, nem árt szem előtt tartani a kockázatokat sem. Azon túl, hogy a verseny erős, bármelyik cégnél benne van, hogy eltiporják a többiek, azt is nehéz elképzelni, hogy ilyen szolgáltatási árak mellett a közeljövőben nyereségesek lesznek. De szabályozói kockázatokkal is szembe kell nézni. Elárasztják a városokat, ami nem feltétlenül tetszik a helyi hatóságoknak, mert rontja a városképet.Egy kínai városban, Wuhanban például betiltották a hálózat további fejlesztését, mert a 700 ezres biciklimennyiséggel elérték a kapacitások határát és a helyi hatóságok szerint káoszt okoztak a városban. A nagyvárosok arra panaszkodnak, hogy amellett, hogy elárasztják a járdákat és az utakat a biciklik, otthagyják a használók az egyébként is zsúfolt köztereken. Shenzen pénzügyi központjában szintén kilátásba helyezték, hogy leállítják a bővítéseket és felszólították az üzemeltetőket, hogy a szabálytalanul parkoló biciklikkel kezdjenek valamit, mert biztonsági kockázatot jelentenek. A shenzeni rendőrség keményen bünteti azokat a felhasználókat, akik megszegik a szabályokat: kell írniuk kézzel 1000 szót a közlekedési szabályokról, vagy ki kell fizetniük egy 2000 jüanos (306 dollár) büntetést. A kínai közlekedési miniszter közlése szerint több nagyvárosban, például Sanghajban, valamint Hanzhou, Guangzhou, Fuzhou, Zhengzhou és Nanjing városában is betiltották a biciklimegosztók kapacitásainak növelését.Miután Kínát meghódították, egyértelmű, hogy a globális terjeszkedés lett a cél. Egy-egy európai és amerikai városban már most is jelen vannak, de az igazi offenzíva még csak most kezdődik.Az Ofo kifejezetten azt tűzte ki célul, hogy nagyszereplő legyen Európában, ezt azzal kezdi, hogy az év végén elindul Párizsban. Múlt hónapban 4000 biciklivel jelent meg Milánóban, de Bécs, a spanyolországi Valencia és London is felkerült már a cég térképére és több francia és európai nagyvárossal tárgyalnak. De a konkurencia sem pihen, a Gobee a napokban már meg is jelent Párizsban pár tucat biciklivel.Az Ofo az év végéig 20 országban akar megjelenni Kínán kívül, főleg az Egyesült Államok, Európa és Délkelet-Ázsia területén. A Mobike pedig világszerte 200 városban jelenne meg még idén.Ami a magyar piacot illeti, egyelőre nem szerepel a kínai szolgáltatók rövid távú tervei között, de Budapesten is van már versenytársa a Bubinak, a Donkey Republic a napokban jelentette be, hogy bővíti budapesti szolgáltatásait.

Forrás: Portfolio