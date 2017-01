Megnyugodni látszódnak a kedélyek a tegnapi nagy esések után, ma már a DAX és a francia CAC 40 is 0,5 százalékos pluszban nyitotta a kereskedést. A DAX 30 komponense közül 28-nak emelkedik az árfolyama, élen az autógyártók és a bankok papírjaival.

Profitrealizálásba kezdtek a befektetők a nagy rali után 2017.01.13 06:52

Felemás elmozdulások láthatók az ázsiai részvénypiacokon ma reggel, a japán és a hongkongi tőzsdék 0,5 százalék körüli erősödést tudtak felmutatni, míg a többi fontosabb benchmark mérsékelt csökkenést mutat.

A Trump-megválasztását követő felfokozott várakozások és jelentős tőzsdei emelkedések után a befektetők kiváró álláspontra helyezkedtek. Egyesek a profitrealizálás mellett döntöttek, miután Trump első nyilvános megszólalásából túl sok új részlet nem derült ki programját illetően.

A japán tőzsde felülteljesítésében szerepet játszhat, hogy az utóbbi időszakban sokat esett, az elmúlt 13 kereskedési napból 10-ben csökkent a Nikkei 225 index. A mostani korrekciót a jen dollárral szembeni gyengülése is segíti.

A kínai részvényekben mérsékelt csökkenés látszik, a Shanghai Composite 0,5 százalék alatti leértékelődést mutat. Úgy tűnik a befektetőket nem igazán hatotta meg, hogy decemberben a vártnál jobban esett vissza a kínai export. A friss külkereskedelmi adatok alapján decemberben dollárban 6,1 százalékkal csökkent a kínai export év/év alapon, a novemberi 0,1 százalékos növekedés után. Az import pedig 3,1 százalékkal nőtt, a novemberi, közel 7 százalékos növekedés után.

Az egyedi papírok között külön említést érdemel a Takata, melynek árfolyama limittel emelkedett, 16,5 százalékkal került feljebb. A rali annak volt köszönhető, hogy a Wall Street Journal megírta, akár már ma megállapodhat az Amerikai Igazságügyminisztériummal a légzsákokat érintő botrány kapcsán. Ehhez 1 milliárd dollár körüli büntetés kapcsolódhat.

Mire figyeljünk?

A nemzetközi makronaptárban a mai lesz a legmozgalmasabb nap a nemzetközi piacokon, egy amerikai kiskereskedelmi adat és a Michigani fogyasztói bizalmi felmérés mellett Yellen jegybankelnök is megszólal. A befektetőknek továbbá a ma már beinduló amerikai jelentési szezonra is érdemes lesz figyelni, több tengerentúli nagybank is közzéteszi negyedéves beszámolóját.

A banki jelentések fontosságát az is alátámasztja, hogy a legutóbbi negyedévben az amerikai vállalati profitnövekedésnek jelentős hányadát adta a pénzügyi szektor.