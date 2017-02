Új csúcson a tőzsdék Trump és egy Fed-vezető jelzései után

James Bullard, a Fed Nyíltpiaci Bizottságának idén szavazó tagja egy mai amerikai konferencián azt hangsúlyozta: nincs olyan ok, ami miatt megváltoztatná decemberben elmondott véleményét, így tehát még sokáig rendkívül alacsony maradhat a Fed irányadó rátája. A jegybankár szerint az infláció felpörgésének, illetve a gazdaság túlhevülésének nincsenek egyelőre jelei, Donald Trump várható adóintézkedései pedig inkább a 2018-2019-es év gazdasági sztorijai lehetnek.Bullard szerint idén valószínűleg csak egy Fed kamatemelésre kerül sor (miközben a piac 2 lépést áraz, a Fed-jegybankárok egyéni véleményéből adódó ábra pedig 3 ilyen alkalmat vázolt legutóbb).Közben a CNBC csütörtökön délután az információt közölte, hogy Trump már a következő hetekben bejelenti az adócsomagját, igaz egyelőre részleteket nem ismertetett a hírcsatorna. Korábban a vállalati adócsökkentésekről, illetve a külföldön "parkoltatott" vállalati megtakarítások kedvezményes kulcsú hazatereléséről mondott elképzeléseket Trump (illetve például a mexikói határon behozott termékekre büntetővámmal fenyegetett).Trump ma egyébként a légitársaságok vezetőivel tartott találkozót és ennek keretében fogalmazott úgy, hogyAz MTI emlékeztet arra, hogy az Egyesült Államokban 35 százalék a társasági adó kulcsa, de számos lehetőség van arra, hogy a vállalatok csökkentsék a ténylegesen befizetendő adót. Trump az elnökválasztási kampány során azt mondta, hogy 15 százalékra csökkenti a vállalatok nyereségére kivetett adó mértékét.Az új kormányzat dolgozik azon is, hogy a szövetségi költségvetés bevételeinek legjelentősebb forrását biztosító személyi jövedelemadót is csökkentsék. A pénzügyminiszternek jelöltA küszöbön lévő adócsomag, illetve a sokáig nagyon alacsonyabb maradó Fed-kamat, továbbá az olajárak mai emelkedése együtt szerepet játszhatott abban, hogy ma is lendületben vannak az amerikai részvénypiacok: a vezető indexek 0,5-1,0% közötti emelkedést produkáltak és így mindhárom index új történelmi csúcsra kapaszkodott. Az S&P500 például újra átvitte felfelé a 2300-as szintet is és ezúttal 2309 pontig jutott, a Dow Jones pedig immár 20200 pont közelében jár. A Nasdaq sorozatban a harmadik egymást követő napon döntött ma történelmi csúcsot.

A spot WTI árfolyama ma 1,1%-kal 53 dollárra kapaszkodott vissza, közben viszont a jó hangulatban a háromhónapos csúcsról lefordult az arany árfolyama )(-0,6%, 1233 dollárig). Utóbbiban egy technikai tényezőnek, a berajzolt ellenállásnak is szerepe lehet.